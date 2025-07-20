خبر في الجول - سيراميكا يرسل عرضا لـ وفاق سطيف لضم بوشامة

الأحد، 20 يوليه 2025 - 14:21

كتب : عمرو نبيل

صلاح بوشامة لاعب وفاق سطيف الجزائري

أرسل نادي سيراميكا كليوباترا عرضا لضم صلاح بوشامة لاعب وفاق سطيف الجزائري حسبما علم FilGoal.com.

ويسعى مسؤولو بيراميدز التوصل لاتفاق على التفاصيل المالية لإتمام المفاوضات وضم اللاعب.

ويشغل بوشامة صاحب الـ 23 عاما مركز صانع الألعاب والجناح الأيمن.

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وخاض بوشامة مع سطيف منذ تصعيده للفريق الأول 81 مباراة في جميع المسابقات سجل 5 وصنع 9.

وكان بوشامة قد تعرض لإصابة على مستوى الرأس بعد رمي مقذوفات من جماهير اتحاد بسكرة ضد وفاق سطيف في الجولة 15 من الموسم الماضي.

وعوقب نادي بسكرة بخوض 6 مباريات بدون جماهير وتغريمه 3 آلاف دولار.

ويضم سيراميكا كليوباترا في صفوفه كل من الغاني جاستس أرثر والمغربي أحمد بلحاج والثلاثي النيحيري فيفور أكيم وصديق أوجولا وصامويل أمادي.

وبذلك سيحتاج لرحيل أحد اللاعبين سواء على سبيل الإعارة أو البيع النهائي لضم الجزائري الشاب.

وأعلن سيراميكا حتى الآن ضم كل من محمد المغربي من الاتحاد السكندري ومحمد طارق من السكة الحديد وكريم الدبيس وخالد عبد الفتاح من الأهلي.

صلاح بوشامة لاعب وفاق سطيف الجزائري سيراميكا كليوباترا
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