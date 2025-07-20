رغم اهتمام النصر.. بونيفاس يؤكد البقاء مع ليفركوزن

الأحد، 20 يوليه 2025 - 13:31

كتب : FilGoal

فيكتور بونيفاس

أكد فيكتور بونيفاس مهاجم باير ليفركوزن البقاء في صفوف ناديه وعدم الرحيل، رغم اهتمام النصر بضمه.

وذكرت تقارير أن النصر مهتم بضم المهاجم النيجيري الذي كان قريبا من الانضمام للعالمي في يناير الماضي.

وقال بونيفاس في تصريحات نقلتها جريدة بيلد: "أنا متأكد تماما من أن مستقبلي هنا. الأمر واضح تمامًا أنني سأبقى".

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وأضاف "أمامي 3 سنوات متبقية في عقدي، وأريد الفوز بالألقاب مع باير، وتقديم موسم رائع".

ويرغب إريك تين هاج مدرب ليفركوزن الجديد في الاحتفاظ بمهاجميه باتريك شيك وفيكتور بونيفاس.

وكان المهاجم النيجيري على بعد خطوة من الانتقال إلى النصر في يناير الماضي لكن الصفقة فشلت في الساعات الأخيرة قبل إتمامها.

وذلك رغم الاتفاقات الشفهية واجتياز اللاعب للفحص الطبي غير أن نادي النصر قرر استكمال الصفقة.

وذلك بعدما قرر النادي السعودي التعاقد مع جون دوران من أستون فيلا بدلا من بونيفاس.

فيكتور بونيفاس النصر باير ليفركوزن
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