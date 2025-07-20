محمد حمدي يكشف حقيقة طلب الأهلي ضمه.. وموقف إنبي من العروض الأوروبية

أوضح محمد حمدي لاعب إنبي حقيقة العروض المقدمة له من الأهلي، وكشف هل تأثر بالبنود الموجودة في عقده أثناء إعارته لـ الزمالك.

محمد حمدي النادي : إنبـي إنبـي

وقضى الظهير الأيسر الشاب الموسم الماضي معارا للزمالك من إنبي وعاد من جديد للفريق البترولي.

وقال محمد حمدي لاعب إنبي عبر أون سبورت أف أم: "أي لاعب كان يتمنى اللعب لفترة حتى لو صغيرة مع الزمالك، اكتسبت خبرات من مجاورة لاعبين كبار واللعب تحت ضغط في نادي مثل الزمالك، ولم أقدم أفضل لدي بسبب الإصابات".

وأضاف "كل ما أثير عن انتقالي للأهلي كان عن طريق وسائل الإعلام ولم تحدث أي مفاوضات رسمية".

وأكمل "حصلت على أكثر من عرض أوروبي لكن الأرقام المعروضة أقل مما يطلبه إنبي".

وأردف "القيم المالية في عقدي بين إنبي والزمالك لم تؤثر عليّ على الإطلاق".

وتابع " شيكابالا أسطورة كبيرة والكرة المصرية حزينة على اعتزاله، وأحب لعبه جدا وأحببته جدا على المستوى الشخصي بعدما زاملته".

وأتم "أحلم بارتداء قميص منتخب مصر الأول، وأتمنى التواجد في كأس العالم 2026".

صاحب الـ 22 عاما لعب مع الزمالك 16 مباراة فقط دون أن يسجل أو يصنع وتوج بلقبي كأس مصر والسوبر الإفريقي.

ومع إنبي شارك في 59 مباراة سجل هدفين وصنع 6 في جميع المسابقات.

وسبق أن خاض حمدي مباراة بقميص منتخب مصر الأول تحت قيادة روي فيتوريا إذ شارك كبديل في الخسارة من تونس بنتيجة 3-1.

كما تواجد في قائمة منتخب مصر في أولمبياد باريس 2024 وشارك كبديل في 3 مباريات.