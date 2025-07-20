اتحاد الكرة يستهدف منح 2250 مدربا رخصا تدريبية

الأحد، 20 يوليه 2025 - 11:54

كتب : FilGoal

شعار اتحاد الكرة

اعتمد مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم برنامج الرخص التدريبية للموسم 2025/2026، والذي يهدف إلى تطوير الكوادر الفنية وتأهيل المدربين وفقًا للمعايير المعتمدة من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف).

ويشمل البرنامج منح عدد 2250 مدربًا الرخص التدريبية المختلفة على النحو التالي:

  • عدد 700 مدرب للرخصة D
  • عدد 900 مدرب للرخصة C
  • عدد 450 مدربًا للرخصة B
  • عدد 150 مدربًا للرخصة A
  • عدد 50 مدربًا للرخصة Pro

ومن المقرر إقامة الدورات التدريبية على مدار الموسم وفقا للبرنامج الزمني المعتمد، وذلك في إطار استراتيجية الاتحاد لإعداد وتأهيل المدربين للعمل بمسابقات الاتحاد على كافة مستوياتها.

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وأكد مصطفى عزام، المدير التنفيذي للاتحاد المصري، أن البرنامج يأتي ضمن خطة شاملة لرفع كفاءة المدربين المصريين وتطوير منظومة التدريب بما يتماشى مع المعايير المعتمدة.

وأشار إلى أن الموسم الرياضي 2025/2026 سوف يكون الأخير الذي يُسمح خلاله بالعمل بالتصاريح المؤقتة، على أن يُشترط بدءًا من الموسم المقبل تطبيق شرط الحصول على الرخصة التدريبية المعتمدة لمزاولة مهام التدريب في كافة القطاعات والمسابقات

اتحاد الكرة الرخص التدريبية
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