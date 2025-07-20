بيلد: كأس أمم إفريقيا تدفع مدافع المغرب للرحيل من بايرن

الأحد، 20 يوليه 2025 - 11:32

كتب : FilGoal

قرعة أمم إفريقيا 2025

يرغب المغربي آدم أزنو مدافع بايرن ميونيخ في الرحيل من النادي البافاري هذا الصيف، من أجل فرصة المشاركة في كأس الأمم الإفريقية 2025، وفقا لجريدة بيلد.

ويستضيف المغرب بطولة كأس أمم إفريقيا في ديسمبر المقبل.

وذكر التقرير أن أزنو يود البقاء في بايرن ميونيخ ولكن بشرط حصوله على دقائق لعب أكثر بكثير في المستقبل مما حصل عليه في كأس العالم للأندية.

أخبار متعلقة:
فوتبول إيطاليا: إنتر يرفض عروض مانشستر يونايتد وأتالانتا لضم إسبوسيتو سكاي: ليفربول يتوصل لاتفاق نهائي مع فرانكفورت لضم إيكيتيكي عودة ثنائيات ميسي.. إنتر ميامي يكتسح نيويورك ريد بولز بخماسية ماركا: بعد تجديد كورتوا.. موقف لونين من الرحيل عن ريال مدريد

فاللاعب مصمم على المشاركة مع المنتخب المغربي في كأس الأمم الإفريقية ولهذا السبب هو بحاجة للعب.

وأصيب اللاعب بخيبة أمل بعدما قرر عدم الانضمام إلى معسكر منتخب المغرب في يونيو الماضي من أجل المشاركة في كأس العالم للأندية، لكن المدرب فينسينت كومباني فضل رافاييل جيريرو وجوسيب ستانيسيتش عليه في مركز الظهير الأيسر.

وكان نادي خيتافي مهتما بضم الظهير المغربي لكن الصفقة لم تتم، حسب التقرير.

وأضاف التقرير أن هناك العديد من الفرق المهتمة بضم آدم أزنو هذا الصيف.

Image

في صيف 2022، أنضم أزنو إلى بايرن ميونيخ قادما من برشلونة.

ولعب آدم في صفوف لاماسيا منذ الـ13 من عمره.

آدم أزنو المغرب بايرن ميونيخ
نرشح لكم
تقرير: تخصيص جزء من مكافآت لاعبي منتخب اليونان لأسرة الراحل بالدوك سكاي: فشل مفاوضات سندرلاند وساسولو بشأن أرماند لورينت أماد ديالو: سنفوز كثيرا في الموسم المقبل مع أموريم فوتبول إيطاليا: إنتر يرفض عروض مانشستر يونايتد وأتالانتا لضم إسبوسيتو ماركا: بعد تجديد كورتوا.. موقف لونين من الرحيل عن ريال مدريد موقف برشلونة النهائي من صفقة لويس دياز روديجير إلى السعودية؟ تغير في موقف ريال مدريد تقرير: استبعاد مودريتش وخيمينيز من معسكر ميلان في آسيا
أخر الأخبار
كما كشف في الجول.. إيبوكا يدعم هجوم الاتحاد السكندري 12 دقيقة | الدوري المصري
تقرير قطري: الوكرة يتمسك بـ حمدي فتحي ويلغي صفقة انتقاله لـ بيراميدز 12 دقيقة | المحترفون
تقرير: تخصيص جزء من مكافآت لاعبي منتخب اليونان لأسرة الراحل بالدوك 21 دقيقة | الكرة الأوروبية
تقرير: جيرونا يحاول ضم أوناحي ولكن 37 دقيقة | ميركاتو
الشرق الأوسط: الدرعية يضم مهاجم نيس 49 دقيقة | ميركاتو
النصر يتراجع عن قرار استبعاد لاعبه من معسكر النمسا ساعة | سعودي في الجول
تقرير برتغالي: جيوكيريس يقترب من مانشستر يونايتد ساعة | ميركاتو
خبر في الجول - سيراميكا يرسل عرضا لـ وفاق سطيف لضم بوشامة ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 80 مليون لثنائي الأبيض وطلب مرفوض.. كواليس جلسة مفاوضات الزمالك وبيراميدز 2 وسيط كولومبوس لـ في الجول: من الصعب أن يلعب وسام مع الأهلي مجددا.. والنادي لم يحترمنا 3 خبر في الجول – وسام أبو علي يسلم جواز سفره لـ الأهلي.. بعد اجتماع مع نادي كولومبوس الأمريكي 4 الصفقة السابعة.. الأهلي يضم ياسين مرعي
/articles/509615/بيلد-كأس-أمم-إفريقيا-تدفع-مدافع-المغرب-للرحيل-من-بايرن