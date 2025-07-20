بيلد: كأس أمم إفريقيا تدفع مدافع المغرب للرحيل من بايرن

يرغب المغربي آدم أزنو مدافع بايرن ميونيخ في الرحيل من النادي البافاري هذا الصيف، من أجل فرصة المشاركة في كأس الأمم الإفريقية 2025، وفقا لجريدة بيلد.

ويستضيف المغرب بطولة كأس أمم إفريقيا في ديسمبر المقبل.

وذكر التقرير أن أزنو يود البقاء في بايرن ميونيخ ولكن بشرط حصوله على دقائق لعب أكثر بكثير في المستقبل مما حصل عليه في كأس العالم للأندية.

فاللاعب مصمم على المشاركة مع المنتخب المغربي في كأس الأمم الإفريقية ولهذا السبب هو بحاجة للعب.

وأصيب اللاعب بخيبة أمل بعدما قرر عدم الانضمام إلى معسكر منتخب المغرب في يونيو الماضي من أجل المشاركة في كأس العالم للأندية، لكن المدرب فينسينت كومباني فضل رافاييل جيريرو وجوسيب ستانيسيتش عليه في مركز الظهير الأيسر.

وكان نادي خيتافي مهتما بضم الظهير المغربي لكن الصفقة لم تتم، حسب التقرير.

وأضاف التقرير أن هناك العديد من الفرق المهتمة بضم آدم أزنو هذا الصيف.

في صيف 2022، أنضم أزنو إلى بايرن ميونيخ قادما من برشلونة.

ولعب آدم في صفوف لاماسيا منذ الـ13 من عمره.