سكاي: ليفربول يتوصل لاتفاق نهائي مع فرانكفورت لضم إيكيتيكي

توصل ليفربول إلى اتفاق نهائي مع آينتراخت فرانكفورت من أجل ضم المهاجم الفرنسي هوجو إيكيتيكي في سوق الانتقالات الصيفية، وفقا لشبكة سكاي سبورت ألمانيا.

وأوضح التقرير أن إدارة ليفربول أجرت محادثات أخيرة صباح الأحد وحصلت على موافقة فرانكفورت النهائية على الصفقة.

وأضاف التقرير أن قيمة الصفقة ستصل إلى 95 مليون يورو شاملة الإضافات.

من المتوقع أن يخضع إيكيتيكي للكشف الطبي خلال أيام، حسب التقرير.

وكانت إدارة ليفربول ترغب في حسم الصفقة قبل أن يتوجه فريق فرانكفورت إلى الولايات المتحدة من أجل الاستعداد للموسم المقبل، وقبل أن يطير فريق ليفربول في جولة آسيوية للسبب نفسه.

في الوقت نفسه، ذكرت قناة SPORT1 أن فرانكفورت وافق على عرض ليفربول الثاني لضم إيكيتيكي.

وكانت تقارير سابقة قد أفادت أن ليفربول اتفق مع اللاعب حول شروط عقده الشخصي.

وأضافت التقارير أن العقود جاهزة من أجل ضمه لـ6 مواسم.

سكاي: ليفربول يبلغ فرانكفورت باستعداده لدفع مبلغ أكبر من أجل إيكيتيكي

وذكرت تقارير أخرى، أن نيوكاسل يونايتد انسحب من مفاوضات ضم إيكيتيكي في ظل تقدم ليفربول في المحادثات

قد تكون هذه الصفقة، التي يُتوقع أن تكون باهظة الثمن، الأغلى في تاريخ فرانكفورت.

فقد دفع النادي الألماني 16.5 مليون يورو فقط في صيف 2024 لضم إيكيتيكي بشكل نهائي من باريس سان جيرمان.

ولا ينوي النادي الألماني بيعه بثمن بخس هذا الصيف، ويأمل في الحصول على حوالي 90 مليون يورو مقابل مهاجمه.

علما بأن النادي باع عمر مرموش إلى مانشستر سيتي في يناير الماضي مقابل 77 مليون يورو + إضافات.

ولفت التقرير إلى أن مانشستر يونايتد حاول الدخول في سباق ضم هوجو، لكن الفرنسي رفض عرضهم.

كما أنه لن ينتقل إلى نيوكاسل، ويريد فقط الانضمام إلى ليفربول، وفقا للتقرير.

إيكيتيكي البالغ من العمر 23 عاما تألق مع فرانكفورت الموسم الماضي، إذ سجل 22 هدفًا في 48 مباراة، وكون ثنائيا رائعا مع مرموش في النصف الأول من الموسم.