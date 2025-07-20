الرياضية: محاولات لإقناع الهلال بالعدول عن قراره بشأن السوبر السعودي

الأحد، 20 يوليه 2025 - 10:56

كتب : FilGoal

الهلال - دقيقة صمت لوفاة ديوجو جوتا

يحاول الاتحاد السعودي إقناع الهلال بالمشاركة في السوبر المحلي والمقرر إقامته في هونج كونج.

وتقام البطولة في هونج كونج خلال الفترة من 19 وحتى 23 أغسطس المقبل.

ولا يزال الهلال متمسكا بقراره بعدم المشاركة لرغبته في إراحة لاعبيه دون ضغوط قبل بداية الموسم ولتجنب الإرهاق.

أخبار متعلقة:
فوت ميركاتو: إيزاك منفتح على الانتقال للهلال السعودي فوت ميركاتو: إيزاك يمنح الهلال الضوء الأخضر دي مارزيو: إنزاجي يطالب الهلال بالتعاقد مع إيزاك تقرير: تم الاتفاق.. بونو يجدد عقده مع الهلال

وأوضحت صحيفة "الرياضية" السعودية الاتحاد السعودي يحاول إقناع مسؤولي الهلال بالمشاركة "التزاما بالبنود التعاقدية مع البلد المستضيف التي تضمنت أسماء الفرق ونجومها المقرر حضورهم".

وأشار التقرير إلى أن الاتحاد السعودي لم يبت في اعتذار الهلال حتى الآن.

وفي حال لم يشارك الهلال فمن المنتظر أن يتعرض لعقوبات وهي حرمانه من المشاركة في النسخة المقبلة إذ تأهل لها، وغرامة مالية.

ومن المنتظر أن يلتقي النصر والهلال يوم 19 أغسطس، ثم القادسية والهلال في اليوم الثاني.

ويستضيف ملعب هونج كونج الدولي جميع المباريات والنهائي الذي سيقام يوم 23 أغسطس.

يذكر أن الهلال شارك في كأس العالم للأندية 2025 والتي أقيمت في الولايات المتحدة الأمريكية ووصل لربع النهائي.

الهلال السعودي السوبر السعودي
نرشح لكم
النصر يتراجع عن قرار استبعاد لاعبه من معسكر النمسا رغم اهتمام النصر.. بونيفاس يؤكد البقاء مع ليفركوزن تيليجراف: رقم مهول.. نيوكاسل يحدد سعر بيع إيزاك نائب رئيس برشلونة يقترب من النصر السعودي العودة حيث بدأ؟ رومانو: أتليتك بلباو يبدأ مفاوضاته لضم لابورت الرياضية: هداف الدوري الإيطالي يجتاز الكشف الطبي للقادسية السعودي الأهلي يرد على عرض الحزم لضم ديانج الشرق الأوسط: فيورنتينا يرغب في إعادة كيسيه للدوري الإيطالي
أخر الأخبار
تقرير: جيرونا يحاول ضم أوناحي ولكن دقيقة | ميركاتو
الشرق الأوسط: الدرعية يضم مهاجم نيس 13 دقيقة | ميركاتو
النصر يتراجع عن قرار استبعاد لاعبه من معسكر النمسا 38 دقيقة | سعودي في الجول
تقرير برتغالي: جيوكيريس يقترب من مانشستر يونايتد 43 دقيقة | ميركاتو
خبر في الجول - سيراميكا يرسل عرضا لـ وفاق سطيف لضم بوشامة 46 دقيقة | الدوري المصري
سكاي: فشل مفاوضات سندرلاند وساسولو بشأن أرماند لورينت ساعة | الدوري الإنجليزي
خبر في الجول - الزمالك يقترب من ضم تيدي أوكو.. واتفاق على بنود شخصية وأمر يعطلها ساعة | الدوري المصري
رغم اهتمام النصر.. بونيفاس يؤكد البقاء مع ليفركوزن ساعة | سعودي في الجول
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 80 مليون لثنائي الأبيض وطلب مرفوض.. كواليس جلسة مفاوضات الزمالك وبيراميدز 2 وسيط كولومبوس لـ في الجول: من الصعب أن يلعب وسام مع الأهلي مجددا.. والنادي لم يحترمنا 3 خبر في الجول – وسام أبو علي يسلم جواز سفره لـ الأهلي.. بعد اجتماع مع نادي كولومبوس الأمريكي 4 الصفقة السابعة.. الأهلي يضم ياسين مرعي
/articles/509612/الرياضية-محاولات-لإقناع-الهلال-بالعدول-عن-قراره-بشأن-السوبر-السعودي