الرياضية: محاولات لإقناع الهلال بالعدول عن قراره بشأن السوبر السعودي

يحاول الاتحاد السعودي إقناع الهلال بالمشاركة في السوبر المحلي والمقرر إقامته في هونج كونج.

وتقام البطولة في هونج كونج خلال الفترة من 19 وحتى 23 أغسطس المقبل.

ولا يزال الهلال متمسكا بقراره بعدم المشاركة لرغبته في إراحة لاعبيه دون ضغوط قبل بداية الموسم ولتجنب الإرهاق.

وأوضحت صحيفة "الرياضية" السعودية الاتحاد السعودي يحاول إقناع مسؤولي الهلال بالمشاركة "التزاما بالبنود التعاقدية مع البلد المستضيف التي تضمنت أسماء الفرق ونجومها المقرر حضورهم".

وأشار التقرير إلى أن الاتحاد السعودي لم يبت في اعتذار الهلال حتى الآن.

وفي حال لم يشارك الهلال فمن المنتظر أن يتعرض لعقوبات وهي حرمانه من المشاركة في النسخة المقبلة إذ تأهل لها، وغرامة مالية.

ومن المنتظر أن يلتقي النصر والهلال يوم 19 أغسطس، ثم القادسية والهلال في اليوم الثاني.

ويستضيف ملعب هونج كونج الدولي جميع المباريات والنهائي الذي سيقام يوم 23 أغسطس.

يذكر أن الهلال شارك في كأس العالم للأندية 2025 والتي أقيمت في الولايات المتحدة الأمريكية ووصل لربع النهائي.