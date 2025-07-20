عودة ثنائيات ميسي.. إنتر ميامي يكتسح نيويورك ريد بولز بخماسية

الأحد، 20 يوليه 2025 - 10:45

كتب : FilGoal

ليونيل ميسي - إنتر ميامي

عادت ثنائيات ليونيل ميسي التهديفية من جديد وقاد فريقه إنتر ميامي لاكتساح نيويورك ريد بولز بنتيجة 5-1 في الدوري الأمريكي.

وسجل ميسي هدفين فل كل مباراة خلال 6 مباريات من آخر 7 خاضها في الدوري الأمريكي هذا الموسم.

وبات الأرجنتيني أكثر لاعب مساهمة بالأهداف في المسابقة هذا الموسم برصيد 28 هدفا بتسجيل 18 وصناعة 10.

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ويتصدر ميسي ترتيب الهدافين بالتساوي مع سام سوريدج لاعب ناشفيل، ويأتي ثاني في ترتيب التمريرات الحاسمة بعد أندريس درير لاعب سان دييجو (12).

وعزز ميسي من سلسلته ضد نيويورك إذ سجل 4 أهداف وصنع 6 في 3 مواجهات ضده، وانتهت تلك المباريات بنتيجة إجمالية 15-4.

وتأخر إنتر ميامي في النتيجة مبكرا عن طريق أندرس هاك في الدقيقة 14.

لكن الرد جاء قويا إذ سجل جوردي ألبا هدف التعادل في الدقيقة 24 ثم أضاف تلاسيكو سيجوفيا هدف التقدم بعد 3 دقائق من صناعة ميسي.

وعزز الفنزويلي التقدم بالهدف الثالث في الدقيقة 45+3 لينتهي الشوط الأول بتقدم إنتر ميامي 3-1.

وفي الشوط الثاني اكتفى ميسي بثنائية في الدقيقتين 60 و75 قائدا إنتر ميامي لاكتساح مستضيفه.

وأصبح ميسي أكثر لاعب تسجيلا للأهداف من لعب مفتوح برصيد 764 متفوقا على رونالدو 763 بدون احتساب ركلات الجزاء في تاريخ كرة القدم.

الفوز رفع رصيد إنتر ميامي لـ 41 نقطة ظل بها في المركز الخامس من 21 مباراة بفارق 7 نقاط عن الصدارة.

ويتأهل أول 9 فرق من كل قسم إلى المرحلة النهائية للمنافسة على لقب كأس الدوري الأمريكي.

ليونيل ميسي الدوري الأمريكي
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