ماركا: بعد تجديد كورتوا.. موقف لونين من الرحيل عن ريال مدريد

الأحد، 20 يوليه 2025 - 01:23

كتب : FilGoal

أندري لونين

كشفت صحيفة ماركا عن قرار الأوكراني أندري لونين حارس مرمى ريال مدريد بشأن مستقبله مع الفريق.

وأوضح الصحفي خوسيه فيليكس دياز أن لونين مصمم على البقاء مع ريال مدريد وعدم الاستماع إلى العروض.

ويأتي ذلك رغم اهتمام فياريال القوي بضم الحارس البالغ من العمر 26 عاما.

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وينتهي عقد لونين مع الميرينجي في صيف 2030.

على الجانب الآخر كشفت تقارير عن تجديد عقد الحارس الأساسي، البلجيكي تيبو كورتوا.

الحارس البلجيكي وقع على عقد لمدة موسم إضافي وفقا للصحيفة الإسبانية.

وينتهي عقد كورتوا الحالي مع ريال مدريد بنهاية الموسم المقبل ولكنه مدد لموسم إضافي.

والتزمت إدارة ريال مدريد بالقاعدة الذي تسير وفقا لها، بالتجديد لمدة موسم واحد فقط لأي لاعب يتخطى سن الـ 32 ثم النظر في مستواه قبل التجديد مرة أخرى.

كورتوا صاحب الـ 33 عاما انضم لريال مدريد في 2018 قادما من تشيلسي.

وتوج الحارس البلجيكي بـ 14 لقبا منذ الانضمام لريال مدريد.

وشارك كورتوا خلال الموسم الماضي في 53 مباراة بقميص ريال مدريد وتمكن من الحفاظ على نظافة شباكه في 17 مباراة واستقبل 63 هدفا.

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