استبعاد رباعي النصر السعودي من معسكر النمسا

قرر جورجي جيسوس المدير الفني لـ النصر السعودي استبعاد 4 لاعبين من قائمة الفريق الذي يستعد للسفر إلى النمسا.

ويخوض الفريق المُلقب بـ "العالمي" معسكرا في النمسا تحضيرا للموسم الجديد إذ سيسافر يوم غدا الأحد.

وضمت القائمة كل من

بينتو ماثيوس، راغد النجار، مبارك البوعينين، نادر الشراري، سلطان الغنام، عواد أمان، ماجد قشيش، عبد العزيز الفرج، مارسيلو بروزوفيتش، عبد الله الخيبري، عبد الملك الجابر، عبد المجيد الصليهم، سعود حقوي، عبد العزيز العليوة، عبد الرحمن غريب، أنجيلو جابرييل، ويسلي تيكشيرا، ساديو ماني، محمد مران، مشاري النمر.

وأشار نادي النصر إلى أن معسكره سيشهد انضمام كل من: نواف العقيدي، نواف بوشل، سالم النجدي، عبد الإله العمري، علي الحسن، أيمن يحيى، محمد سيماكان، كريستيانو رونالدو.

استعدادًا لمعسكر الفريق في النمسا .. هُنا قائمة اللاعبين المغادرين غدًا الأحـد ✈️ pic.twitter.com/1J9Vx8xShU — نادي النصر السعودي (@AlNassrFC) July 19, 2025

وسيغيب الرباعي: سامي النجعي – أوتافيو - إيميريك لابورت - محمد آل فتيل عن المعسكر.

ويسعى أتليتك بلباو الإسباني لضم لابورت، فيما يعد أوتافيو خارج حسابات المدرب البرتغالي حيث طالب جيسوس برحيله.

واحتل النصر المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري السعودي الموسم الماضي، خلف الاتحاد البطل، والهلال صاحب الوصافة.

ويستعد النصر للمشاركة في السوبر السعودي والتي ستقام في هونج كونج.