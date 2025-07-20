الأهلي يتدرب على فترتين في معسكر تونس.. ومحاضرة بين ريبيرو واللاعبين

قرر الجهاز الفني للأهلي بقيادة الإسباني خوسيه ريبيرو، إقامة مران الفريق على فترتين، في ضوء البرنامج الذي وضعه الجهاز الفني للفريق خلال معسكر تونس.

ويتواجد الأهلي في تونس حاليا لخوض معسكر الإعداد للموسم الجديد خلال الفترة من 18 إلى 26 يوليو الجاري.

وخاض الفريق مرانه الأول على أحد الملاعب الخاصة بفندق الإقامة في مدينة طبرقة، على أن يخوض مرانه الثاني في الجيم.

ومن المنتظر أن يخوض الفريق 3 مباريات ودية خلال معسكر تونس.

وعقد ريبيرو محاضرة فنية مع اللاعبين لشرح العديد من الجوانب المتعلقة ببرنامج التدريب على هامش معسكر الإعداد.

يأتي ذلك في ثاني أيام تواجد الأهلي في مدينة طبرقة التونسية لخوض معسكره.

وتخلف عن السفر مع الأهلي إلى تونس كل من إمام عاشور ومروان عطية للإصابة، ووسام أبو علي الذي اقترب من الرحيل.