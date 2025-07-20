سجل مجددا.. دي ماريا يقود روازريو للفوز الأول بالدوري الأرجنتيني أمام لانوس

الأحد، 20 يوليه 2025 - 00:40

كتب : إسلام أحمد

أنخل دي ماريا - روزاريو سنترال

قاد أنخل دي ماريا فريقه روازريو سنترال للفوز على لانوس بنتيجة 1-0 في الجولة الثانية من مرحلة كلاوسورا لـ الدوري الأرجنتيني.

أنخل دي ماريا

النادي : روزاريو سنترال

روزاريو سنترال

وعاد دي ماريا لارتداء فريق مسقط رأسه بعد 18 عاما من اللعب في أوروبا.

وكان دي ماريا قد سجل في اللقاء الأول من ركلة جزاء ضد جودوي كروز لكن المباراة انتهت بالتعادل الإيجابي 1-1.

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وتواجد دي ماريا في اللقاء الثاني على التوالي أساسيا، وسجل هدف فوز فريقه من ركلة جزاء في الدقيقة 74.

ويعد ذلك سادس هدف على التوالي يسجله دي ماريا من علامة الجزاء مع بنفيكا وروزاريو.

وخرج دي ماريا في الدقيقة 90+1 مستبدلا.

ويحتل روزاريو المركز الثاني بشكل مؤقت برصيد 4 نقاط للمجموعة الثانية.

ويضم الدوري 30 فريقا ويشارك كل 15 فريق في مجموعة بنظام دوري من دور واحد.

ويتأهل أول 8 من المجموعتين إلى دور الـ 16 والذي يقام بنظام خروج المغلوب لحسم لقب الدوري.

أنخل دي ماريا روزاريو سنترال
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