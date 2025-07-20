سجل مجددا.. دي ماريا يقود روازريو للفوز الأول بالدوري الأرجنتيني أمام لانوس

قاد أنخل دي ماريا فريقه روازريو سنترال للفوز على لانوس بنتيجة 1-0 في الجولة الثانية من مرحلة كلاوسورا لـ الدوري الأرجنتيني.

وعاد دي ماريا لارتداء فريق مسقط رأسه بعد 18 عاما من اللعب في أوروبا.

وكان دي ماريا قد سجل في اللقاء الأول من ركلة جزاء ضد جودوي كروز لكن المباراة انتهت بالتعادل الإيجابي 1-1.

وتواجد دي ماريا في اللقاء الثاني على التوالي أساسيا، وسجل هدف فوز فريقه من ركلة جزاء في الدقيقة 74.

¡¡GOL DE ROSARIO CENTRAL EN LA FORTALEZA ANTE LANÚS!! ¡¡SIEMPRE FIDEO DI MARÍA!! 📺 ESPN Premium | Suscribite al Pack Fútbol en https://t.co/7jYILYACXi pic.twitter.com/3KEyG1U7n6 — SportsCenter (@SC_ESPN) July 19, 2025

ويعد ذلك سادس هدف على التوالي يسجله دي ماريا من علامة الجزاء مع بنفيكا وروزاريو.

وخرج دي ماريا في الدقيقة 90+1 مستبدلا.

ويحتل روزاريو المركز الثاني بشكل مؤقت برصيد 4 نقاط للمجموعة الثانية.

ويضم الدوري 30 فريقا ويشارك كل 15 فريق في مجموعة بنظام دوري من دور واحد.

ويتأهل أول 8 من المجموعتين إلى دور الـ 16 والذي يقام بنظام خروج المغلوب لحسم لقب الدوري.