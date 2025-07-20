روديجير إلى السعودية؟ تغير في موقف ريال مدريد

الأحد، 20 يوليه 2025 - 00:37

كتب : FilGoal

أنطونيو روديجير - ريال مدريد

لا يمانع ريال مدريد التفريط في مدافعه الألماني أنطونيو روديجير.

أنطونيو روديجر

النادي : ريال مدريد

ريال مدريد

وبحسب صحيفة أس الإسبانية فإن النادي لا يستبعد رحيل روديجير إن أتاه عرض مقنع.

وهناك اهتمام من عدة أندية سعودية، ما يجعل الدوري السعودي وجهة محتملة له في الوقت الحالي.

ويأتي ذلك رغم تقارير سابقة تناولت رغبة ريال مدريد في تجديد عقد المدافع حتى 2028.

وينتهي عقد روديجير الحالي في صيف 2026، أي بنهاية الموسم التالي، وقضى حتى الآن 3 سنوات في مدريد منذ انتقاله في صيف 2022.

وتدرج روديجير عبر عدة أندية في مرحلة الناشئين، وصولا إلى بوروسيا دورتموند ثم شتوتجارت الذي تدرج فيه وصولا للفريق الأول في 2012.

وبعد 3 سنوات مع شتوتجارت، انتقل روديجير إلى روما معارا، ثم تحول لانتقال دائم في الموسم التالي.

وتعرض روديجير لقطع في الرباط الصليبي مباشرةً قبل يورو 2016 وقتما كان لاعبًا في روما، مما غيّبه عن صفوف منتخب ألمانيا في البطولة.

وتعافى روديجير بعدها وتألق مع النادي الإيطالي، لينضم إلى تشيلسي في صيف 2017 مقابل 35 مليون يورو.

وبعد 5 سنوات وبنهاية عقده مع تشيلسي، انتقل روديجير إلى ريال مدريد في صفقة انتقال حر.

ريال مدريد الدوري الإسباني الدوري السعودي أنطونيو روديجير
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