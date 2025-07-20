تقرير: استبعاد مودريتش وخيمينيز من معسكر ميلان في آسيا

استبعد ماسيميليانو أليجري المدير الفني لـ ميلان لوكا مودريتش وسانتياجو خيمينيز ثنائي الفريق من المعسكر التحضيري.

ويستعد ميلان لإقامة معسكره التحضيري للموسم الجديد في آسيا.

وحسب موقع فوتبول إيطاليا فإن مودريتش وخيمينيز يغيبان لمشاركتهما حتى وقت قريب في كأس العالم للأندية والكأس الذهبية بالترتيب.

ووفقا للموقع فإن المدرب الإيطالي منحهما إجازة إضافية للحصول على راحة.

رحل مودريتش عن ريال مدريد وهو الأكثر تتويجا بالألقاب في تاريخ النادي بعد مسيرة مذهلة.

لوكا بدأ مسيرته الاحترافية في 2002 مع دينامو زغرب، وخرج إعارات في صفوف موستار البوسني وإنتر زابريسيتش الكرواتي.

ثم انتقل الكرواتي إلى توتنام في 2008 مقابل 22.5 مليون يورو.

الخطوة الأكبر أتت في صيف 2012، بانتقاله إلى ريال مدريد في صيف 2012 مقابل 35 مليون يورو، ليستمر معه 13 عاما.

لوكا مودريتش هو أول فائز بالكرة الذهبية في حقبة احتكارها بين ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو بين 2008 و2017، حين حصل عليها في 2018.

الكرواتي فاز بدوري أبطال أوروبا 6 مرات، والدوري الإسباني 4 مرات، وكأس السوبر الأوروبي 5 مرات، وكأس العالم للأندية بنظامه القديم 5 مرات، وكأس ملك إسبانيا 5 مرات، ووكأس السوبر الإسباني مرتين.

أما في كرواتيا، فاز بالدوري 3 مرات، وبالكأس مرتين، وبكأس السوبر مرة واحدة. ومع المنتخب حقق وصافة كأس العالم 2018.