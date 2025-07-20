تقرير: استبعاد مودريتش وخيمينيز من معسكر ميلان في آسيا

الأحد، 20 يوليه 2025 - 00:16

كتب : FilGoal

لوكا مودريتش - ميلان

استبعد ماسيميليانو أليجري المدير الفني لـ ميلان لوكا مودريتش وسانتياجو خيمينيز ثنائي الفريق من المعسكر التحضيري.

ويستعد ميلان لإقامة معسكره التحضيري للموسم الجديد في آسيا.

وحسب موقع فوتبول إيطاليا فإن مودريتش وخيمينيز يغيبان لمشاركتهما حتى وقت قريب في كأس العالم للأندية والكأس الذهبية بالترتيب.

أخبار متعلقة:
لا جازيتا ديلو سبورت: ميلان يستعد لضم ظهير برايتون عمره 35 عاما.. ميلان يعزز حراسة مرماه بالمخضرم تيراتشيانو كورييري ديلو سبورت: ميلان مهتم بالحصول على خدمات هداف الدوري البلجيكي مودريتش يوضح لماذا اختار الانتقال إلى ميلان

ووفقا للموقع فإن المدرب الإيطالي منحهما إجازة إضافية للحصول على راحة.

رحل مودريتش عن ريال مدريد وهو الأكثر تتويجا بالألقاب في تاريخ النادي بعد مسيرة مذهلة.

لوكا بدأ مسيرته الاحترافية في 2002 مع دينامو زغرب، وخرج إعارات في صفوف موستار البوسني وإنتر زابريسيتش الكرواتي.

ثم انتقل الكرواتي إلى توتنام في 2008 مقابل 22.5 مليون يورو.

الخطوة الأكبر أتت في صيف 2012، بانتقاله إلى ريال مدريد في صيف 2012 مقابل 35 مليون يورو، ليستمر معه 13 عاما.

لوكا مودريتش هو أول فائز بالكرة الذهبية في حقبة احتكارها بين ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو بين 2008 و2017، حين حصل عليها في 2018.

الكرواتي فاز بدوري أبطال أوروبا 6 مرات، والدوري الإسباني 4 مرات، وكأس السوبر الأوروبي 5 مرات، وكأس العالم للأندية بنظامه القديم 5 مرات، وكأس ملك إسبانيا 5 مرات، ووكأس السوبر الإسباني مرتين.

أما في كرواتيا، فاز بالدوري 3 مرات، وبالكأس مرتين، وبكأس السوبر مرة واحدة. ومع المنتخب حقق وصافة كأس العالم 2018.

ميلان أليجري مودريتش خيمينيز
نرشح لكم
ماركا: بعد تجديد كورتوا.. موقف لونين من الرحيل عن ريال مدريد موقف برشلونة النهائي من صفقة لويس دياز روديجير إلى السعودية؟ تغير في موقف ريال مدريد جلوبو: بنفيكا توصل لاتفاق لضم ريوس تقرير: ريال بيتيس يرغب في استعارة سيبايوس.. ورد ريال مدريد بعد ضمه بـ 30 مليون يورو.. آس: ريال مدريد قد يفسخ عقد رينيير رومانو: العرض في الطريق.. مانشستر سيتي ينتظر جالاتاسراي لبيع إيدرسون سبورت: تدخل أفسد الأمر.. الكشف عن سبب فشل انتقال نيكو ويليامز إلى برشلونة
أخر الأخبار
ماركا: بعد تجديد كورتوا.. موقف لونين من الرحيل عن ريال مدريد ساعة | الدوري الإسباني
موقف برشلونة النهائي من صفقة لويس دياز ساعة | الدوري الإسباني
استبعاد رباعي النصر السعودي من معسكر النمسا 2 ساعة | الدوري المصري
الأهلي يتدرب على فترتين في معسكر تونس.. ومحاضرة بين ريبيرو واللاعبين 2 ساعة | الدوري المصري
تيليجراف: رقم مهول.. نيوكاسل يحدد سعر بيع إيزاك 2 ساعة | سعودي في الجول
سجل مجددا.. دي ماريا يقود روازريو للفوز الأول بالدوري الأرجنتيني أمام لانوس 2 ساعة | أمريكا
روديجير إلى السعودية؟ تغير في موقف ريال مدريد 2 ساعة | الدوري الإسباني
تقرير: استبعاد مودريتش وخيمينيز من معسكر ميلان في آسيا 2 ساعة | الكرة الأوروبية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 80 مليون لثنائي الأبيض وطلب مرفوض.. كواليس جلسة مفاوضات الزمالك وبيراميدز 2 وسيط كولومبوس لـ في الجول: من الصعب أن يلعب وسام مع الأهلي مجددا.. والنادي لم يحترمنا 3 خبر في الجول – وسام أبو علي يسلم جواز سفره لـ الأهلي.. بعد اجتماع مع نادي كولومبوس الأمريكي 4 الصفقة السابعة.. الأهلي يضم ياسين مرعي
/articles/509602/تقرير-استبعاد-مودريتش-وخيمينيز-من-معسكر-ميلان-في-آسيا