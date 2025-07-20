ربيعة: راوغت وسام أبو علي وهذا ما قاله لي حينها

كشف محمد ربيعة مدافع سموحة عن المواجهة التي جمعته مع وسام أبو علي مهاجم الأهلي، ومثله الأعلى عالميا ومحليا.

وقال ربيعة في تصريحاته لقناة أون سبورت: "مثلي الأعلى في مصر محمد عبد المنعم، وفي الخارج سيرخيو راموس".

وعن كثرة مشاركة المدافعين مؤخرا في تسجيل وصناعة الأهداف قال: "الكل يريد تطوير نفسه، وبالتالي لا يمكن أن تكتفي بالواجبات الدفاعية".

وكشف ربيعة "راوغت وسام أبو علي في مباراة الأهلي وسموحة وقال لي بلهجته "لعيب كبير".

وأوضح "كنت أتمنى لعب هذه المباراة لأواجهه. شعرت أنه يمثل تحديا وأنا أحب خوض التحديات".

وتابع "إمام عاشور أفضل لاعب في مصر حاليا ولكن الأمر لا يتعلق به وحده، فالمواجهات تكون جماعية".

وعن مفاوضات انتقاله إلى الزمالك قال: "لم يكن هناك أي عرض رسمي من الزمالك، كان هناك اهتمام تم نقله عبر بعض الوكلاء".

وواصل "الانضمام للمنتخب من أندية غير الأهلي والزمالك يحتاج لجهد مضاعف".

وعلم FilGoal.com أن زد قد اتفق مع سموحة على ضم ربيعة.

وانضم ربيعة لسموحة قادما من مودرن سبورت في بداية الموسم الماضي.

وشارك صاحب الـ 29 عاما في 20 مباراة خلال الموسم وسجل هدفا.

وسبق لربيعة خوض مباراتين بقميص منتخب مصر الأول ضد كاب فيردي وبوتسوانا في تصفيات كأس الأمم الإفريقية.

وكان زد قد أعلن تعيين محمد شوقي مديرا فنيا للفريق خلفا لحمادة صدقي الذي أنهى الموسم الماضي كمدرب للفريق.