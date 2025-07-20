يقترب رافا يوستي نائب رئيس نادي برشلونة من الانضمام إلى إدارة نادي النصر السعودي.

وبحسب صحيفة سبورت الكتالونية، فإن يوستي أبلغ خوان لابورتا رئيس النادي بقراره، ولن يسافر مع الفريق في الجولة الآسيوية.

ومن المنتظر أن يتجه يوستي إلى الرياض لعقد اجتماع مع مسؤولي النصر.

وكان النصر قد أعلن عن تعيين باولو سيميدو في منصب الرئيس التنفيذي يوم الجمعة الماضي.

ولكن استمرار المفاوضات مع يوستي يعني أنه سيتولى منصبا أعلى داخل الهيكل الإداري للنادي.

يوستي ليس موظفا رسميا بعقد داخل النادي، وبالتالي يحق له الرحيل دون قيود.

ولن يكون يوستي هو المسؤول السابق الوحيد من برشلونة الذي سيتجه للدوري السعودي في الموسم الجديد.

هناك أيضا ماتيو أليماني المدير الرياضي السابق لبرشلونة، والقريب حاليا من منصب الرئيس التنفيذي للأهلي السعودي.

وكان أليماني قد رحل عن برشلونة في 2023 بناء على طلبه، قبل نهاية عقده بعام واحد.

أليماني (62 عامًا) تولى منصب مدير كرة القدم في برشلونة بعد فوز لابورتا بالانتخابات في 2021 وعودته لرئاسة النادي.

وكان أليماني مهندس انتقالات برشلونة منذ بداية عهد لابورتا وحتى صيف 2023.

وأشرف أليماني على ضم روبيرت ليفاندوفسكي، ورافينيا، وجول كوندي، وفيران توريس، وبيير إيمريك أوباميانج، وداني ألفيش، وأداما تراوري، وأندرياس كريستينسن، وفرانك كيسيه، وماركوس ألونسو، وهيكتور بيليرين.