جلوبو: بنفيكا توصل لاتفاق لضم ريوس

أصبح بنفيكا البرتغالي أقرب من ضم الكولومبي ريتشارد ريوس لاعب وسط بالميراس البرازيلي.

وحسب شبكة "جلوبو" البرازيلية توصل اللاعب لاتفاق على بنود التعاقد مع الفريق البرتغالي الذي وصل ممثليه على ساو باولو لمحاولة إتمام الاتفاق مع الفريق البرازيلي.

ويعلم بنفيكا برغبة بالميراس في بيع نجم خط وسطه مقابل 30 مليون يورو.

وأشار التقرير إلى أن اللاعب سيودع بالميراس بعد مباراة أتليتكو مينيرو المقرر إقامتها يوم الأحد المقبل.

وكان بورتو قد قدّم عرضا لبالميراس لضم 50% من قيمة بطاقة اللاعب مقابل 15 مليون يورو لكن النادي البرازيلي رفض.

وارتبط اسم ريوس صاحب الـ 25 عاما بالانتقال لصفوف روما وإنتر من قبل.

وانضم ريوس لبالميراس في 2023 وتألق مع منتخب كولومبيا في الوصول لنهائي كوبا أمريكا 2024 ثم في كأس العالم للأندية مع بالميراس حيث ودع من ربع النهائي على يد تشيلسي.

ولعب ريوس 137 مباراة بقميص بالميراس وسجل 11 هدفا وصنع 10 آخرين بقميص بالميراس.