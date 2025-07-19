بعد ضمه بـ 30 مليون يورو.. آس: ريال مدريد قد يفسخ عقد رينيير

يدرس نادي ريال مدريد فسخ عقد لاعبه رينيير خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وحسب صحيفة آس، فإن ريال مدريد قد يفسخ عقد البرازيلي رينيير حال لم يستقبل أي عرض.

وكان النادي الإسباني ضم رينيير في 2020 مقابل 30 مليون يورو من فلامنجو.

وخرج اللاعب البالغ من العمر 23 عاما في أكثر من تجربة إعارة لجني الخبرة، إلا أنه لم يتمكن من العودة وإثبات نفسه في الملكي.

وكان رينيير مشروعا لريال مدريد على طريقة التعاقد مع فينيسيوس جونيور ورودريجو، لكنه لم يتمكن من إثبات ذاته مثل الثنائي الآخر.

وأعير رينيير إلى بوروسيا دورتموند وجيرونا وفروزينوني وغرناطة.

وفي تجربته الأخيرة شارك اللاعب البالغ من العمر 23 عاما مع غرناطة في 25 مباراة وسجل هدفا وصنع 4 آخرين.

وتعاقد ريال مدريد في الميركاتو الصيفي حتى الآن مع ترينت أليكساندر أرنولد من ليفربول وفرانكو ماستانتونو من ريفر بليت على أن ينضم بعد بلوغه عامه الـ18.

وكذلك ألفارو كاريراس من بنفيكا ودين هاوسن من بورنموث.

بينما رحل لوكا مودريتش إلى ميلان وخيسوس فاييخو إلى ألباسيتي ولوكاس فاسكيز.