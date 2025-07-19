سبورت: تدخل أفسد الأمر.. الكشف عن سبب فشل انتقال نيكو ويليامز إلى برشلونة

السبت، 19 يوليه 2025 - 23:41

كتب : FilGoal

نيكو ويليامز - أتليتك بلباو

كشفت صحيفة سبورت عن سبب الفشل المفاجئ لصفقة انتقال نيكو ويليامز نجم أتلتيك بلباو إلى برشلونة.

وبحسب الصحيفة، فإن الأمر لا يتعلق فقط بالمخاوف من التسجيل كما قيل، بل برسالة وصلته أثناء تفكيره بين عرضين، الأول من برشلونة، والثاني عرض التجديد من أتلتيك بلباو.

وفي ظل تردد وكيله فيليكس تاينتا، والمخاوف القائمة من فشل برشلونة في تسجيل اللاعب، قرر أحد مسؤولي برشلونة أن يتدخل.

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المسؤول الذي لم تذكر الصحيفة اسمه، راسل نيكو عبر تطبيق "واتساب" وقال له: "اترك بلباو، واجعل جورجي مينديز أو بيني زهافي يتولى إدارة أعمالك".

الرسالة وصلت إلى نيكو وقرأتها العائلة كلها، لتتحول مشاعرهم إلى غضب شديد من محاولة إبعادهم عن الوكيل الذي رافقهم لسنوات طويلة، وهنا حسم اللاعب قراره.

وشهد العقد الجديد رفع قيمة الشرط الجزائي لأكثر من 50% مقارنة بالعقد السابق.

ويلياميز كان يرتبط بعقد مع أتلتيك بلباو حتى 30 يونيو 2027.

فيما كانت تبلغ قيمة الشرط الجزائي 64 مليون يورو.

عقد ويلياميز الجديد سيمتد حتى 2035 وقيمة الشرط الجزائي ستبلغ 128 مليون يورو.

ووفقا لصحيفة سبورت فإن برشلونة أغلق هذا الباب بلا رجعة، بعد فشله للصيف الثاني على التوالي في إنهاء الصفقة.

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