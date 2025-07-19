15 يوما فقط.. ريال مدريد يحدد موعد بدء فترة الإعداد

كشفت صحيفة "أس" الإسبانية عن موعد بدء الفترة التحضيرية لفريق ريال مدريد، العائد من كأس العالم للأندية بعد بلوغه نصف النهائي.

وسيبدأ ريال مدريد فترة الإعداد قبل الموسم الجديد يوم 4 أغسطس.

ويخوض الملكي مباراته الأولى أمام أوساسونا يوم 19 أغسطس.

وسيكون داني كارباخال هو القائد الأول لريال مدريد في الموسم الجديد، يليه فيديريكو فالفيردي، ثم تيبو كورتوا، والرابع فينيسيوس جونيور.

وودع ريال مدريد لوكا مودريتش ولوكاس فاسكيز بنهاية مونديال الأندية.

بينما استقبل دين المدافع دين هاوسن والظهيرين ترينت ألكساندر أرنولد وألفارو كاريراس، والجناح فرانكو ماستانتونو.

وخسر ريال مدريد في نصف نهائي كأس العالم للأندية أمام باريس سان جيرمان برباعية نظيفة في أول بطولة للفريبق الملكي تحت قيادة تشابي ألونسو.

وبنهاية الموسم الماضي مع كارلو أنشيلوتي، حقق ريال مدريد كأس السوبر الأوروبي وكأس إنتركونتيننتال.

وأنهى الميرينجي الدوري في المركز الثاني، وخسر نهائي كأس ملك إسبانيا ونهائي كأس السوبر الإسباني، لصالح الغريم برشلونة.

أما في دوري أبطال أوروبا فغادر من الدور ربع النهائي على يد أرسنال.