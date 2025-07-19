العودة حيث بدأ؟ رومانو: أتليتك بلباو يبدأ مفاوضاته لضم لابورت

السبت، 19 يوليه 2025 - 23:23

كتب : FilGoal

أيمريك لابورت - النصر

بدأ نادي أتليتك بلباو مفاوضات مع نظيره النصر السعودي للتعاقد مع إيمريك لابورت خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وحسب فابريزيو رومانو الصحفي الشهير في شبكة سكاس سبورتس فإن بلباو قدم عرضا شفهيا للنصر للتعاقد مجددا مع المدافع الإسباني.

وسافر المدافع البالغ من العمر 31 عاما إلى مدينة بلباو قادما من فرنسا للانضمام لفريق المدينة عام 2010.

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وهناك تدرج في الفئات العمرية المختلفة حتى وصل للفريق الأول.

وقاده تألقه رفقة بلباو للانتقال إلى مانشستر سيتي في شتاء 2018 مقابل 65 مليون يورو.

ثم رحل إلى العالمي في صيف 2023 مقابل 27.5 مليون يورو.

ووفقا لشبكة BFM الفرنسية في وقت سابق فإن مارسيليا دخل في مفاوضات مع لابورت.

وذكرت الشبكة ذاتها أن لابورت يقترب من فسخ عقده بالتراضي مع النصر.

ويرغب لابورت في الرحيل عن صفوف وعدم الاستمرار حتى نهاية عقده، الممتد حتى صيف 2026.

ميركاتو أتليتك بلباو إيمريك لابورت النصر
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