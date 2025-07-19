ريال مدريد يقترب من تجديد عقد أسينسيو

يقترب ريال مدريد من تجديد عقد راؤول أسينسيو مدافع الفريق.

وبحسب الصحفي فابريزيو رومانو، سيتم العمل على تجديد عقد أسينسيو حتى عام 2031.

وكانت صحيفة "أس" قد ذكرت أن ريال مدريد سيضع شرطا جزائيا في العقد الجديد يساوي مليار يورو.

اللاعب الإسباني كان قد ظهر للمرة الأولى مع الفريق بالموسم الماضي بعد تصعيده من الأكاديمية.

وجاء ذلك عقب إصابة أكثر من لاعب في خط الدفاع، ليتمكن مع الوقت من حجز مقعدا أساسيا بالفريق.

ومع انطلاق الموسم الحالي تعاقد ريال مدريد مع دين هاوسن من بورنموث لدعم مركز قلب الدفاع، إلى جانب الظهيرين ترينت ألكساندر أرنولد وألفارو كاريراس.

وينتهي تعاقد صاحب الـ 22 عاما مع ريال مدريد بنهاية الموسم المقبل.

وشارك أسينسيو في 42 مباراة بقميص ريال مدريد خلال الموسم الماضي وقدم أداء جيد.

واستدعي أسينسيو لمنتخب إسبانيا للمرة الأولى خلال مباريات ربع نهائي دوري الأمم الأوروبي ولكنه لم يشارك.

وكان ريال مدريد قد دعم خط دفاعه بالتعاقد مع دين هاوسن قادما من بورنموث، كما تعاقد مع ترينت أليكساندر أرنولد ظهير أيمن ليفربول.