إيدي هاو: إيزاك سيستمر في نيوكاسل.. ولا يمكن تعويضه

السبت، 19 يوليه 2025 - 22:27

كتب : FilGoal

ألكسندر إيزاك - نيوكاسل يونايتد

شدد إيدي هاو المدير الفني لـ نيوكاسل على استمرار أليكساندر إيزاك لاعب الفريق.

أليكساندر إيزاك

النادي : نيوكاسل يونايتد

نيوكاسل يونايتد

وارتبط اللاعب السويدي بالانتقال إلى ليفربول والهلال السعودي خلال الفترة الماضية.

وقال المدرب الإنجليزي في تصريحات نقلتها شبكة ذا أثلتيك: "لم يكن هناك أي تحرك رسمي لضم أليكساندر إيزاك، النادي يحرص بشدة على استمراره".

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وأضاف "بكل تأكيد لا يوجد أي شخص لديه رأي مختلف من الإدارة إلى الطاقم واللاعبين بشأن إيزاك".

وتابع "أود أن أقول إن لدينا عددا من هؤلاء اللاعبين الذين لا يمكن تعويضهم، اللاعبون الكبار من الصعب جدا العثور عليهم وتطويرهم وتحويلهم لنجوم".

وواصل "عندما يكون لديك أحدهم، فعليك أن تحتفظ به، ونحن كطاقم فني ندرك موهبته وقدراته. وبالطبع، نحن حريصون جدًا على بقائه ضمن فريقنا".

وأكمل "استمرار إيزاك؟ أعتقد أنه من الصعب علي أن أقدم تأكيدا بنسبة 100٪ بشأن أي لاعب".

وأردف "كل ما يمكنني قوله هو أن إيزاك سعيد في نيوكاسل، هو يحب الفريق والطاقم، لم أواجه معه أي مشكلة قط، سوى أنني أستمتع برؤية موهبته والتعبير عنها على أرض الملعب".

وأنهى حديثه قائلا: "بالتأكيد أنا واثق من أنه سيكون هنا مع بداية الموسم".

وبحسب فوت ميركاتو الفرنسي من قبل، فإن إيزاك منفتح على الانتقال لصفوف الهلال السعودي خلال هذا الصيف.

ومنح المهاجم السويدي الضوء الأخضر بشكل مبدئي لبدء المفاوضات مع الهلال.

وبحسب جيانلوكا دي مارزيو الصحفي بشبكة سكاي إيطاليا، فإن سيموني إنزاجي مدرب الهلال طلب التعاقد مع إيزاك.

ولن تكون مهمة الهلال سهلة في التعاقد مع إيزاك في ظل رغبة نيوكاسل في الاحتفاظ بخدمات اللاعب.

أليكساندر إيزاك نيوكاسل ليفربول الهلال
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