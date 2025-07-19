سابقة تاريخية.. برشلونة يطارد رودريجو نجم ريال مدريد

السبت، 19 يوليه 2025 - 22:00

كتب : FilGoal

جيرارد مارتين - رودريجو - برشلونة - ريال مدريد

سابقة تاريخية تتناقل التقارير الصحفية إمكانية حدوثها في الوقت الحالي، وهي اهتمام برشلونة بضم رودريجو نجم ريال مدريد.

وبحسب صحيفة UOL Esporte فإن برشلونة مهتم بضم رودريجو القريب من مغادرة الميرينجي.

وأوضح التقرير أن النادي الكتالوني تواصل مع رودريجو لإبداء هذه الرغبة، ولكن لم تتم أي مفاوضات رسمية حتى هذه اللحظة.

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هنا تكمن المعضلة، فلو نجح برشلونة في توفير المبلغ اللازم لضم رودريجو وضمان إمكانية تسجيله، سيتوجب عليه التفاوض مباشرة مع غريمه ريال مدريد.

آخر انتقال مباشر تم بين الغريمين كان رحيل لويس فيجو من برشلونة إلى ريال مدريد بالشرط الجزائي عام 2000، ومنذ ذلك الوقت فقط خافيير سافيولا كرر الأمر في 2007، ولكن في صفقة انتقال حر بنهاية عقده.

أما في الاتجاه الآخر، فلم ينتقل لاعب من برشلونة لمدريد مباشرة منذ لويس إنريكي عام 1996، في صفقة انتقال حر أيضا.

عقد رودريجو ينتهي في 2028، والشرط الجزائي قيمته مليار يورو، ومن المستبعد تماما أن يدفع أي من أندية العالم هذا المبلغ لضم لاعب واحد أيا كان اسمه، ما يعني أن التفاوض المباشر هو السبيل الوحيد لإتمام هذه الصفقة.

وفي هذه الحالة ستكون هذه أول طاولة مفاوضات انتقالات تجمع بين برشلونة وريال مدريد في القرن الحادي والعشرين.

رودريجو البالغ من العمر 24 عاما بدأ مسيرته الكروية مع نادي سانتوس البرازيلي.

وانضم رودريجو إلى أكاديمية النادي في سن العاشرة، وتم تصعيده إلى الفريق الأول في عام 2017.

وفي يونيو 2018 أعلن نادي ريال مدريد عن التعاقد مع رودريجو مقابل 45 مليون يورو، على أن ينضم للفريق في العام التالي.

وخاض رودريجو أول مباراة رسمية مع ريال مدريد في سبتمبر 2019.

وحقق مع ريال مدريد عدة ألقاب، منها دوري أبطال أوروبا مرتين والدوري الإسباني 3 مرات.

كما أصبح لاعبًا دوليًا مع منتخب البرازيل الأول منذ عام 2019.

ولعب البرازيلي 270 مباراة بقميص ريال مدريد، وسجل 68 هدفا.

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