بقميص بيبيتو.. رومارينيو يعود لـ الدوري البرازيلي بعد رحلة خليجية استمرت 11 عاما

عاد البرازيلي رومارينيو لبلاده مجددا بعد 11 عاما في الخليج العربي مرتديا قميص فيتوريا البرازيلي.

رومارينهو النادي : الريان فيتوريا

وأعلن نادي فيتوريا البرازيلي ضم رومارينيو قادما في صفقة انتقال حر عقب نهاية عقده مع الريان القطري.

ووقع صاحب الـ 34 عاما على عقد يمتد حتى يوليو 2026.

وسيرتدي رومارينيو القميص 7 نسبة لقدوته بيبيتو الذي بدأ مسيرته بقميص فيتوريا في ثمانينيات القرن الماضي.

وسيلعب لاعب اتحاد جدة والجزيرة والريان ونيوم السابق تحت قيادة فابيو كاريلي الذي سبق أن درب من قبل في السعودية فريقي اتحاد جدة والوحدة.

وقال اللاعب المخضرم في المؤتمر الصحفي: "فيتوريا فريق كبير، وكاريلي كان مهم وهاتفي لأنضم، والآن حان وقت اللعب وإظهار ما يمكنني فعله، لست منقذا وأعلم أننا سويا سنحقق أهدافنا".

وأضاف "أسعى للعب ضد بالميراس، أريد خوض المباريات الكبيرة وآمل أن أكون بحالة جيدة ضد بالميراس وأي فريق آخر".

وساهم رومارينيو في تتويج كورينثيانز بلقب كوبا ليبرتادوريس وكأس العالم للأندية 2012.

وفي 2014 بدأ رحلته في الخليج العربي مع الجيش القطري (الدحيل حاليا) وفاز معه بلقب كأس قطر في 2016.

ثم توج مع اتحاد جدة بلقب الدوري السعودي والسوبر المحلي، وقاد نيوم الموسم الماضي للتأهل للدوري السعودي، وأتم مشواره في الخليج مع الريان القطري في النصف الثاني من الموسم الماضي.

إجمالا خلال مشواره في الوطن العربي خاض 394 مباراة سجل 201 هدفا وصنع 57 هدفا.

ويحتل فيتوريا المركز السابع عشر في ترتيب الدوري البرازيلي برصيد 12 نقطة وهو أولى مراكز الهبوط للدرجة الثانية بعد خوض 14 مباراة.

وأنهى الفريق الموسم الماضي من الدوري في المركز الـ 11 برصيد 47 نقطة.