ظهور كونيا الأول.. مانشستر يونايتد يتعادل مع ليدز دون أهداف وديا

تعادل مانشستر يونايتد مع منافسه ليدز يونايتد دون أهداف في المباراة الودية التي جمعتهما استعدادا للموسم الجديد.

وشارك ماتيوس كونيا للمرة الأولى مع مانشستر يونايتد بعد انضمامه قادما من ولفرهامبتون.

وكذلك لعب لأول مرة دييجو ليون الظهير الأيسر المنضم خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وكان مانشستر يونايتد بقيادة البرتغالي روبن أموريم لعب مباراتين وديتين من قبل.

وأشرك أموريم 11 لاعبا بشكل أساسي ثم أجرى 10 تبديلات في الشوط الثاني.

وخسر مانشستر يونايتد مباراته الودية الأولى من نجوم آسيا بهدف دون رد وفاز على خصمه هونج كونج بثلاثة أهداف مقابل هدف.

ويخوض مانشستر يونايتد معسكره التحضيري للموسم المقبل في السويد.