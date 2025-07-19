رومانو: روما يتفق مع برايتون على استعارة فيرجسون

توصل نادي روما إلى اتفاق مع نظيره برايتون على استعارة إيفان فيرجسون خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

إيفان فيرجسون النادي : وست هام يونايتد برايتون روما

وحسب فابريزيو رومانو الصحفي الشهير في شبكة سكاي سبورتس فإن روما توصل لاتفاق مع برايتون على استعارة فيرجسون لمدة موسم مع أحقية الشراء مقابل 40 مليون يورو.

وشارك اللاعب الأيرلندي في الموسم الماضي في 23 مباراة بواقع 541 دقيقة وسجل هدفا.

وخاض المهاجم البالغ من العمر 20 عاما النصف الأول من الموسم الماضي رفقة برايتون ثم أعير إلى وست هام في النصف الثاني.

ولم يبرم روما أي صفقة حتى الآن بشكل رسمي خلال ميركاتو الصيف.

ورحل عن روما تامي أبراهام إلى بشكتاش ولياندرو باريديس لبوكا جونيورز وإلدور شومورودوف لباشاكشهير وريناتو مارين لباريس سان جيرمان.

وأيضا غادر نيكولا زاليفسكي بشكل دائم إلى إنتر وصامويل دال لبنفيكا وإنزو لو في إلى سندرلاند.