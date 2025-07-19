رومانو: روما يتفق مع برايتون على استعارة فيرجسون

السبت، 19 يوليه 2025 - 21:30

كتب : FilGoal

إيفان فيرجسون - برايتون

توصل نادي روما إلى اتفاق مع نظيره برايتون على استعارة إيفان فيرجسون خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

إيفان فيرجسون

النادي : وست هام يونايتد

برايتون
روما

وحسب فابريزيو رومانو الصحفي الشهير في شبكة سكاي سبورتس فإن روما توصل لاتفاق مع برايتون على استعارة فيرجسون لمدة موسم مع أحقية الشراء مقابل 40 مليون يورو.

وشارك اللاعب الأيرلندي في الموسم الماضي في 23 مباراة بواقع 541 دقيقة وسجل هدفا.

أخبار متعلقة:
الأول.. باريس سان جيرمان يضم حارس روما الشاب تقرير: بيليجريني يخضع لعملية جراحية بعد انطلاق معسكر روما سكاي: 5 ملايين يورو تفضل ريوس عن روما روما يعلن تجديد عقد سفيلار

وخاض المهاجم البالغ من العمر 20 عاما النصف الأول من الموسم الماضي رفقة برايتون ثم أعير إلى وست هام في النصف الثاني.

ولم يبرم روما أي صفقة حتى الآن بشكل رسمي خلال ميركاتو الصيف.

ورحل عن روما تامي أبراهام إلى بشكتاش ولياندرو باريديس لبوكا جونيورز وإلدور شومورودوف لباشاكشهير وريناتو مارين لباريس سان جيرمان.

وأيضا غادر نيكولا زاليفسكي بشكل دائم إلى إنتر وصامويل دال لبنفيكا وإنزو لو في إلى سندرلاند.

روما ميركاتو برايتون إيفان فيرجسون
نرشح لكم
بقميص بيبيتو.. رومارينيو يعود لـ الدوري البرازيلي بعد رحلة خليجية استمرت 11 عاما الرياضية: هداف الدوري الإيطالي يجتاز الكشف الطبي للقادسية السعودي الصفقة الثامنة.. مودرن سبورت يضم محمد يسري مدافع المنصورة الصفقة الخامسة.. بولونيا يضم فيدريكو بيرنارديسكي الأهلي يرد على عرض الحزم لضم ديانج تقرير: مارسيليا يتوصل لاتفاق لضم أوباميانج مجددا الخامس.. المقاولون العرب يضم محمد فوزي خبر في الجول - الأهلي يتجه للموافقة على عرض كولومبوس لبيع وسام.. والتفاصيل المالية
أخر الأخبار
تقرير: الساعات الأخيرة.. إيكيتيكي على أعتاب ليفربول 15 دقيقة | الدوري الإنجليزي
سابقة تاريخية.. برشلونة يطارد رودريجو نجم ريال مدريد 20 دقيقة | الدوري الإسباني
بقميص بيبيتو.. رومارينيو يعود لـ الدوري البرازيلي بعد رحلة خليجية استمرت 11 عاما 26 دقيقة | أمريكا
ظهور كونيا الأول.. مانشستر يونايتد يتعادل مع ليدز دون أهداف وديا 27 دقيقة | الكرة الأوروبية
تياجو سيلفا يحدد موعد اعتزاله 38 دقيقة | أمريكا
رومانو: روما يتفق مع برايتون على استعارة فيرجسون 49 دقيقة | ميركاتو
الرياضية: هداف الدوري الإيطالي يجتاز الكشف الطبي للقادسية السعودي 53 دقيقة | ميركاتو
خبر في الجول - شرط لضم إمام ومروان لمعسكر منتخب مصر في سبتمبر ساعة | منتخب مصر
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 80 مليون لثنائي الأبيض وطلب مرفوض.. كواليس جلسة مفاوضات الزمالك وبيراميدز 2 وسيط كولومبوس لـ في الجول: من الصعب أن يلعب وسام مع الأهلي مجددا.. والنادي لم يحترمنا 3 خبر في الجول – وسام أبو علي يسلم جواز سفره لـ الأهلي.. بعد اجتماع مع نادي كولومبوس الأمريكي 4 الصفقة السابعة.. الأهلي يضم ياسين مرعي
/articles/509582/رومانو-روما-يتفق-مع-برايتون-على-استعارة-فيرجسون