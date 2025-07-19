الرياضية: هداف الدوري الإيطالي يجتاز الكشف الطبي للقادسية السعودي

اجتاز الإيطالي ماتيو ريتيجي الكشف الطبي بنجاح تمهيدا للانضمام لصفوف القادسية السعودي.

وكشفت صحيفة "الرياضية" السعودية أن ريتيجي مهاجم أتالانتا الإيطالي السابق اجتاز الكشف الطبي في مدريد.

وذلك بعدما أعلن قبل أيام رحيله عن أتالاتنا تمهيدا للانضمام للقادسية.

وسيضم نادي القادسية ريتيجي البالغ من العمر 26 عاما والذي كان هداف الدوري الإيطالي الموسم الماضي.

وذلك لتعويض رحيل الجابوني بيير إيمريك أوباميانج.

ونال ريتيجي جائزة هداف الدوري الإيطالي في الموسم المنصرم برصيد 25 هدفا.

وأوضحت التقارير أن قيمة الصفقة الإجمالية بلغت نحو 67 مليون يورو شاملة الحوافز والمكافآت، لتصبح واحدة من أغلى الصفقات في تاريخ أتالانتا.

المهاجم صاحب الـ25 عاما سيوقع على عقد طويل الأمد مع القادسية، براتب يفوق بأكثر من 6 أضعاف ما كان يتقاضاه في الدوري الإيطالي.

وأنهى القادسية موسمه في الدوري السعودي محتلا المركز الرابع برصيد 68 نقطة.