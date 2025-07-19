خبر في الجول - شرط لضم إمام ومروان لمعسكر منتخب مصر في سبتمبر

السبت، 19 يوليه 2025 - 21:09

كتب : محمد جمال

منتخب مصر - إمام عاشور - مروان عطية

وضع الجهاز الفني لمنتخب مصر بقيادة حسام حسن شرطا لضم الثنائي إمام عاشور ومروان عطية في التوقف الدولي لشهر سبتمبر المقبل.

ويستعد منتخب مصر لمواجهتي إثيوبيا وبوركينا فاسو في تصفيات كأس العالم 2026.

وحسبما علم FilGoal.com فإن هناك قلق من مدى لحاق ثنائي الأهلي بمعسكر الفراعنة في سبتمبر المقبل.

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وجاء شرط الجهاز الفني مشاركة الثنائي في مباريات الدوري المصري من أجل الانضمام للمعسكر.

وأجرى إمام عاشور عملية جراحية في الكتف بعد تعرضه للإصابة خلال كأس العالم للأندية.

فيما أجرى مروان عطية عملية جراحية لعلاج الفتاق بعد تأجيلها أكثر من مرة الموسم الماضي.

ويغيب ثنائي الوسط عن معسكر الأهلي الحالي المُقام في تونس استعدادا للموسم الجديد.

ومن المنتظر أن يبدأ الدوري المصري يوم 8 أغسطس المقبل.

ويلعب منتخب مصر ضمن المجموعة الأولى التي تضم منتخبات: بوركينا فاسو وسيراليون وإثيوبيا وجيبوتي.

منتخب مصر يتصدر ترتيب المجموعة برصيد 16 نقطة، وبوركينا فاسو في الوصافة بـ11 نقطة، ويأتي منتخب سيراليون في المركز الثالث بـ8 نقاط.

ويأتي منتخب إثيوبيا في المركز الرابع برصيد 6 نقاط، ويستاوى معه منتخب غينيا بيساو في المركز الخامس برصيد 6 نقاط ايضا.

ويتذيل منتخب جيبوتي الترتيب بنقطة واحدة.

ويتبقى 4 جولات في تصفيات كأس العالم، تقام في التوقف الدولي لشهري سبتمبر وأكتوبر من عام 2025 الجاري.

ويلعب منتخب مصر المباراة المقبلة في تصفيات كأس العالم ضد إثيوبيا، ثم يواجه بوركينا فاسو.

منتخب مصر إمام عاشور مروان عطية
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