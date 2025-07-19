الصفقة الثامنة.. مودرن سبورت يضم محمد يسري مدافع المنصورة
السبت، 19 يوليه 2025 - 20:41
كتب : FilGoal
أعلن نادي مودرن سبورت التعاقد مع محمد يسري لاعب المنصورة السابق.
محمد يسري
النادي : المنصورة
وتعاقد مودرن مع يسري البالغ من العمر 20 عاما، والذي يلعب في مركز قلب الدفاع.
ويعد محمد يسري هو ثامن صفقات مودرن سبورت بعد كل من محمد أبو جبل ورشاد المتولي وعماد حمدي وأحمد المزهود وكمال السيد ومحمود ممدوح وجودوين شيكا.
ويتولى تدريب مودرن سبورت في الموسم المقبل مجدي عبد العاطي.
وأنهى مودرن سبورت الموسم الماضي في المركز الخامس بمجموعة الهروب من الهبوط برصيد 26 نقطة.
وتقام قرعة الدوري المصري للموسم المقبل يوم الأحد بعد المقبل المواف 27 يوليو.
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