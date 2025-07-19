يواصل التسجيل.. نانت يخسر من جانجو وديا بمشاركة مصطفى محمد

خسر نانت من منافسه جانجو بهدفين مقابل هدف في المباراة الودية التي جمعتهما استعدادا للموسم الجديد.

مصطفى محمد النادي : نانت نانت

وشارك الدولي المصري مصطفى محمد أساسيا في المباراة الودية.

وسجل مصطفى محمد هدفا.

وللمباراة الثانية على التوالي يسجل مصطفى محمد، إذ أحرز اللاعب البالغ من العمر 27 عاما هدفين في اللقاء الودي الأول ضد لافال.

وافتتح أمادو سانيا النتيجة لجانجو في الدقيقة 33، ثم تعادل مصطفى محمد في الدقيقة 37 قبل أن يحرز أمين حمية في الدقيقة 73.

ومن المقرر أن يواجه نانت خصمه ستاد رين يوم 25 يوليو الجاري.

وخسر نانت في المباراة الثانية للمدرب كاسترو فنيا.