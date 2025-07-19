يواصل التسجيل.. نانت يخسر من جانجو وديا بمشاركة مصطفى محمد

السبت، 19 يوليه 2025 - 20:40

كتب : FilGoal

مصطفى محمد - نانت

خسر نانت من منافسه جانجو بهدفين مقابل هدف في المباراة الودية التي جمعتهما استعدادا للموسم الجديد.

مصطفى محمد

النادي : نانت

نانت

وشارك الدولي المصري مصطفى محمد أساسيا في المباراة الودية.

وسجل مصطفى محمد هدفا.

أخبار متعلقة:
منافس مصطفى محمد.. نانت يعلن ضم يوسف العربي منافس لـ مصطفى محمد؟ فوت ميركاتو: نانت يقترب من ضم يوسف العربي بثنائية في 5 دقائق.. مصطفى محمد يقود نانت للفوز على لافال وديا مدافع نانت قد يزامل حمدي فتحي في الوكرة أو النني مع الجزيرة

وللمباراة الثانية على التوالي يسجل مصطفى محمد، إذ أحرز اللاعب البالغ من العمر 27 عاما هدفين في اللقاء الودي الأول ضد لافال.

وافتتح أمادو سانيا النتيجة لجانجو في الدقيقة 33، ثم تعادل مصطفى محمد في الدقيقة 37 قبل أن يحرز أمين حمية في الدقيقة 73.

ومن المقرر أن يواجه نانت خصمه ستاد رين يوم 25 يوليو الجاري.

وخسر نانت في المباراة الثانية للمدرب كاسترو فنيا.

مصطفى محمد نانت جانجو
نرشح لكم
النني: عازمون على تحقيق أهداف الجزيرة في الموسم الجديد منافس مصطفى محمد.. نانت يعلن ضم يوسف العربي أمام أعين مورينيو.. حمزة علاء يشارك في خسارة بورتيمونينسي أمام فنربخشة وديا كريم حامد يعلن عبر في الجول انتقاله إلى فريق يوناني جديد تقرير تركي: فنربخشة يقرر الاستغناء عن عمر فايد تقرير: نادي الكويت يقدم عرضا مغريا لـ سام مرسي.. وموقف إبسويتش لاعب مصري يوقع أول عقد احترافي مع أرسنال خبر في الجول - الجزيرة يتمم إجراءات استخراج تأشيرة إسبانيا لـ إبراهيم عادل
أخر الأخبار
تقرير: الساعات الأخيرة.. إيكيتيكي على أعتاب ليفربول 15 دقيقة | الدوري الإنجليزي
سابقة تاريخية.. برشلونة يطارد رودريجو نجم ريال مدريد 20 دقيقة | الدوري الإسباني
بقميص بيبيتو.. رومارينيو يعود لـ الدوري البرازيلي بعد رحلة خليجية استمرت 11 عاما 26 دقيقة | أمريكا
ظهور كونيا الأول.. مانشستر يونايتد يتعادل مع ليدز دون أهداف وديا 27 دقيقة | الكرة الأوروبية
تياجو سيلفا يحدد موعد اعتزاله 38 دقيقة | أمريكا
رومانو: روما يتفق مع برايتون على استعارة فيرجسون 49 دقيقة | ميركاتو
الرياضية: هداف الدوري الإيطالي يجتاز الكشف الطبي للقادسية السعودي 53 دقيقة | ميركاتو
خبر في الجول - شرط لضم إمام ومروان لمعسكر منتخب مصر في سبتمبر ساعة | منتخب مصر
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 80 مليون لثنائي الأبيض وطلب مرفوض.. كواليس جلسة مفاوضات الزمالك وبيراميدز 2 وسيط كولومبوس لـ في الجول: من الصعب أن يلعب وسام مع الأهلي مجددا.. والنادي لم يحترمنا 3 خبر في الجول – وسام أبو علي يسلم جواز سفره لـ الأهلي.. بعد اجتماع مع نادي كولومبوس الأمريكي 4 الصفقة السابعة.. الأهلي يضم ياسين مرعي
/articles/509577/يواصل-التسجيل-نانت-يخسر-من-جانجو-وديا-بمشاركة-مصطفى-محمد