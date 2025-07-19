الصفقة الخامسة.. بولونيا يضم فيدريكو بيرنارديسكي

السبت، 19 يوليه 2025 - 20:40

كتب : FilGoal

فيدريكو بيرنارديسكي - بولونيا

أعلن نادي بولونيا الإيطالي ضمه فيدريكو بيرنارديسكي في صفقة انتقال حر.

وفسخ اللاعب تعاقده مع تورنتو الكندي منذ أيام قبل العودة للدوري الإيطالي من جديد.

صاحب الـ 31 لعب من قبل لفيورنتينا ويوفنتوس ثم انتقل للعب في الدوري الأمريكي عام 2022.

وأصبح سادس أفضل هداف في تاريخ النادي الكندي برصيد 26 هدفا.

وخلال مسيرته توج بلقب الدوري الإيطالي 3 مرات وكأس إيطاليا والسوبر الإيطالي مرة وحيدة.

ويشغل بيرنارديسكي مركزي الجناح الأيمن والأيسر وكذلك لاعب الوسط.

وساهم بتتويج منتخب إيطاليا بلقب يورو 2020 بالفوز على إنجلترا في النهائي.

وأعلن بطل كأس إيطاليا ضم كل من مارتن فيتيك من سبارتا براج التشيكي ونيكولو كاسلي من لاتسيو الإيطالي.

كما ضم تشيرو إيموبيلي من بشكتاش وتوماس جيلير من كاتوليكا التشيلي، ليصبح بيرنارديسكي خامس الصفقات الصيفية للروسوبلو.

فيديريكو بيرنارديسكي بولونيا الدوري الإيطالي
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