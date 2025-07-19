الأهلي يرد على عرض الحزم لضم ديانج

رفض الأهلي بيع أليو ديانج لاعب وسط الفريق لـ الحزم السعودي.

وأرسل الأهلي خطابا إلى الحزم السعودي، يؤكد فيه على أن أليو ديانج ليس معروضا للبيع ولا نية للتفريط فيه.

وجاء ذلك ردا على طلب نادي الحزم شراء اللاعب خلال فترة الانتقالات الحالية.

وسبق أن كشف FilGoal.com تمسك الأهلي باستمرار لاعب الوسط المالي في الموسم المقبل.

وكان ديانج قد تمت إعارته إلى الخلود السعودي الموسم الماضي قبل أن يعود للأهلي قبل منافسات كأس العالم للأندية.

ويرفض الأهلي فكرة خروج اللاعب سواء كان ذلك على سبيل الإعارة أو البيع النهائي في ظل العروض المقدمة إليه خاصة من الدوريات الخليجية.

وانضم ديانج إلى الأهلي في صيف 2019، قبل انتقاله إلى الخلود على سبيل الإعارة في صيف 2024.

وتوج ديانج مع الأهلي بـ3 بطولات للدوري، و3 كأس مصر، و4 السوبر المصري، و4 بطولات لدوري أبطال إفريقيا، وبطولتين للسوبر الإفريقي.