الأهلي يرد على عرض الحزم لضم ديانج

السبت، 19 يوليه 2025 - 20:30

كتب : حسام نور الدين

أليو ديانج - الأهلي

رفض الأهلي بيع أليو ديانج لاعب وسط الفريق لـ الحزم السعودي.

وأرسل الأهلي خطابا إلى الحزم السعودي، يؤكد فيه على أن أليو ديانج ليس معروضا للبيع ولا نية للتفريط فيه.

وجاء ذلك ردا على طلب نادي الحزم شراء اللاعب خلال فترة الانتقالات الحالية.

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May be an image of ‎1 person and ‎text that says '‎ILSOT FAB FABMISRT e& ဖပ် الأهلي يعتذر للحزم دیانج ليس للبيع أرسل النادي خطابًاً اليوم إلى نادي الحزم السعودي، يؤكد فيه على أن اللاعب أليو دیانج ليس معروضًا للبيع ولا نية للتفريط فيه.. جاء ذلك ردًا على طلب نادي الحزم شراء اللاعب خلال فترة الانتقالات .الحالية. MISRT FABMISR es etisalatand RIMULA ALMARASEM Haier CocaCola OGLC PROMETEON JETOUR Future‎'‎‎

وسبق أن كشف FilGoal.com تمسك الأهلي باستمرار لاعب الوسط المالي في الموسم المقبل.

وكان ديانج قد تمت إعارته إلى الخلود السعودي الموسم الماضي قبل أن يعود للأهلي قبل منافسات كأس العالم للأندية.

ويرفض الأهلي فكرة خروج اللاعب سواء كان ذلك على سبيل الإعارة أو البيع النهائي في ظل العروض المقدمة إليه خاصة من الدوريات الخليجية.

وانضم ديانج إلى الأهلي في صيف 2019، قبل انتقاله إلى الخلود على سبيل الإعارة في صيف 2024.

وتوج ديانج مع الأهلي بـ3 بطولات للدوري، و3 كأس مصر، و4 السوبر المصري، و4 بطولات لدوري أبطال إفريقيا، وبطولتين للسوبر الإفريقي.

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