تقرير: مارسيليا يتوصل لاتفاق لضم أوباميانج مجددا

توصل نادي مارسيليا لاتفاق مع بيير إمريك أوباميانج لضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وحسب موقع فوت ميركاتو فإن مارسيليا توصل لاتفاق مع أوباميانج لضمه مرة أخرى في صفقة انتقال حر حتى 2027.

وكان أوباميانج قد فسخ تعاقده مع القادسية السعودي.

ورغم المستويات الجيدة التي قدمها اوباميانج مع القادسية إلا أن النادي السعودي يرغب في التعاقد مع مهاجم أصغر سنا ولذلك فسخ تعاقده مع اللاعب الفرنسي بالتراضي.

وانضم اللاعب البالغ من العمر 36 عاما إلى القادسية في صيف 2024 قادما من مارسيليا مقابل 9 ملايين يورو.

وتألق أوباميانج بشدة مع القادسية في الموسم المنقضي بالدوري السعودي.

وخاض أوباميانج 36 مباراة مع القادسية وسجل 21 هدفا وصنع 3 آخرين.