الزمالك ينتصر على الشمس وديا في مباراة الـ 9 أهداف

السبت، 19 يوليه 2025 - 20:12

كتب : إبراهيم رمضان

الزمالك - رع

انتصر الزمالك بنتيجة 4-5 على الشمس في ثالث مبارياته الودية استعدادا للموسم الجديد.

سجل للزمالك سيف الجزيري وأحمد حمدي وأحمد شريف وناصر منسي وشيكو بانزا.

بدأ الزمالك المباراة بتشكيل مكون من: محمد عواد وعلي نوفل وحسام عبد المجيد ومصطفى الزناري وهاني ياسر وأحمد حمدي وسيف جعفر وحازم أسامة وأحمد شريف وعمرو ناصر وسيف الجزيري.

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جاءت بداية المباراة سريعة من جانب الفريقين وتمكن سيف الجزيري من تسجيل هدف التقدم للزمالك في الدقيقة الثانية عشرة.

وقلب الشمس الطاولة بهدفين في الدقيقتين 14 و16.

ودفع الجهاز الفني للزمالك بمحمود حمدي "الونش" بدلاً من حسام عبد المجيد الذي تعرض لإصابة بكدمة في الوجه.

وتوالت محاولات الزمالك للتعديل، إلا أن الشمس أضاف الهدف الثالث في الدقيقة 37,

وتمكن أحمد حمدي من تسجيل الهدف الثاني للأبيض في الدقيقة 40 من ركلة جزاء، قبل أن يحرز الشمس الهدف الرابع في الدقيقة 42 لينتهي الشوط الأول بتقدم الضيوف برباعية مقابل هدفين.

ومع بداية الشوط الثاني دفع الجهاز الفني للزمالك بكل من محمد صبحي ومحمود بنتايك وصلاح مصدق وعمر جابر ونبيل عماد بدلا من محمد عواد وعلي نوفل ومصطفى الزناري وهاني ياسر وسيف الجزيري.

وتمكن أحمد شريف من تسجيل الهدف الثالث للأبيض في الدقيقة 53، وتوالت محاولات الزمالك الهجومية من أجل التسجيل.

وفي الدقيقة 60 دفع الجهاز الفني للزمالك بكل من عبد الله السعيد وناصر ماهر ومحمد شحاتة وشيكو بانزا وناصر منسي بدلاً من سيف جعفر وحازم أسامة وعمرو ناصر وأحمد شريف وأحمد حمدي.

ونجح ناصر منسي في تسجيل الهدف الرابع للزمالك في الدقيقة 64,

وأخيرا تمكن شيكو بانزا من تسجيل الهدف الخامس للأبيض في الدقيقة 81، لينتهي اللقاء بفوز الزمالك بخماسية مقابل أربعة أهداف.

وفاز الزمالك على أورانج 1-0 ثم على رع بنفس النتيجة في أولى مبارياته الودية.

الزمالك الشمس
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