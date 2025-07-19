رقم جديد لـ دي بروين مع نابولي

قرر كيفين دي بروين المنضم حديثا إلى نابولي الإيطالي ارتداء القميص رقم 11 مع فريقه.

وكان دي بروين ظهر في تدريبات نابولي بالقميص رقم 10 والذي تم رفعه من الفريق منذ سنوات طويلة بسبب الأسطورة الراحل دييجو مارادونا.

ليختار دي بروين القميص رقم 11 مع نابولي، وذلك بعدما اشتهر بارتداء القميص رقم 17 طوال مسيرته مع الأندية ومنتخب بلجيكا.

وهو الرقم الذي كان يرتديه روميلو لوكاكو زميله الحالي في الفريق وفي منتخب بلجيكا أيضا.

وأعلن نابولي التعاقد مع اللاعب البلجيكي كيفين دي بروين، قادمًا من مانشستر سيتي الإنجليزي بعد نهاية عقده مع الفريق.

ويمتد عقد دي بروين مع نابولي حتى صيف 2028، وسوف يحصل اللاعب على 27 مليون يورو.

وحقق دي بروين مع مانشستر سيتي الدوري الإنجليزي الممتاز (6 مرات)، كأس الاتحاد الإنجليزي (مرتين)، كأس الرابطة (5 مرات)، دوري أبطال أوروبا (مرة واحدة)، كأس العالم للأندية (مرة واحدة)، كأس السوبر الأوروبي (مرة واحدة)، ودرع الاتحاد الإنجليزي (3 مرات).

وشارك دي بروين خلال موسمه الأخير مع مانشستر سيتي في 40 مباراة، وتمكن من تسجيل 6 أهداف وصناعة 8 آخرين.