الخامس.. المقاولون العرب يضم محمد فوزي

السبت، 19 يوليه 2025 - 19:49

كتب : FilGoal

محمد فوزي - المقاولون العرب

أعلن نادي المقاولون العرب ضم محمد فوزي قادما من أبو قير للأسمدة.

وقرر فوزي تمثيل ذئاب الجبل من أجل أن يلعب للفريق الذي لعب له أسطورته هو جوزيف أنطوان بيل.

الحارس التاريخي للكاميرون لعب للمقاولون العرب لمدة موسمين بين 1983 وحتى 1985 قبل الانتقال لمارسيليا الفرنسي.

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وساهم في تتويج ذئاب الجبل بلقب الدوري المصري 1983 وهو الوحيد في تاريخ النادي وحصد لقب كأس الكؤوس الإفريقية 1982 و1983.

وأصبح فوزي خامس صفقات ذئاب الجبل بعد كل من إسلام هشام من بتروجت ومحمود أبو جودة من حرس الحدود وأحمد مجدي "كهربا" من بلدية المحلة ومحمد إسماعيل حامد من إنبي.

وعاد المقاولون العرب للدوري الممتاز بعد غياب موسم واحد تحت قيادة محمد مكي.

وحسبما علم FilGoal.com في وقت سابق فإن ذئاب الجبل على أعتاب الإعلان عن ضم إسلام جابر لاعب سموحة والزمالك السابق.

محمد فوزي المقاولون العرب أبو قير للأسمدة
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