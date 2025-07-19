خبر في الجول – الزمالك يستقر على تعيين أحمد سمير نائب المدير الفني لقطاع الناشئين

استقر نادي الزمالك على تعيين أحمد سمير نائبا المدير الفني لقطاع الناشئين.

وحسبما علم FilGoal.com فإن الزمالك استقر لتعيين المدرب المساعد السابق للفريق الأول في منصب نائب المدير الفني للقطاع خلفا لحازم إمام.

ويتواجد حازم إمام حاليا ضمن الجهاز الفني للفريق الأول بقيادة البلجيكي يانيك فيريرا.

وكان أحمد سمير في منصب المدرب المساعد في الجهاز الفني السابق للقلعة البيضاء الذي قاده أيمن الرمادي.

وتوج سمير مع الزمالك في هذه الفترة ببطولة كأس مصر بعد الفوز في النهائي على بيراميدز بركلات الترجيح.

وكان سمير قد اعتذر للنادي الأولمبي عن عدم استكمال العمل معه وسدد الشرط الجزائي المقدر بشهرين من العقد قبل الانضمام وقتها للجهاز الفني للرمادي.

ويعد بدر حامد الآن المدير الفني لقطاع الناشئين بالزمالك.