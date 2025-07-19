وصلت تعاقداته 115 مليون يورو.. رومانو: لورينت يطير لإنجلترا للانضمام لـ سندرلاند

سافر أرماند لورينت لاعب ساسولو إلى إنجلترا للانضمام إلى نادي سندرلاند خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وحسب فابريزيو رومانو الصحفي الشهير في شبكة سكاي سبورتس فإن اللاعب الفرنسي سافر للانضمام إلى سندرلاند مقابل 20 مليون يورو لساسولو.

وأتم سندرلاند بالفعل 6 صفقات حتى الآن والصفقة السابعة ستكون لورينت في حال إبرامها بشكل رسمي مقابل 115 مليون يورو.

وسيكون إجمالي ما صرفه سندرلاند بعد الاتفاق مع ساسولو هو 135 مليون يورو حال إبرام الصفقة.

وضم سندرلاند حتى الآن كل من بشكل رسمي حبيب ديارا وسيمون أدينجرا وإنزو لو في وشمس الدين طالبي ونوا صاديقي ورينيلدو ماندافا.

وساهم اللاعب الفرنسي في صعود ساسولو إلى الدوري الإيطالي بعداما شارك في 34 مباراة وسجل 19 هدفا وصنع 6 آخرين.

وصعد الفريق الملقب بالقطط السوداء إلى بريميرليج رفقة بيرنلي وليدز يونايتد.