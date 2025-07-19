مؤتمر دي بروين عن ارتداء القميص 10 مع نابولي.. وسبب انتقاله لبطل إيطاليا

السبت، 19 يوليه 2025 - 18:04

كتب : FilGoal

كيفين دي بروين - نابولي

كشف كيفين دي بروين لاعب نابولي الجديد عن شعوره بالضغوط لارتداء القميص رقم 10 في الموسم المقبل مع بطل إيطاليا.

وانضم دي بروين لصفوف نابولي بطل الدوري الإيطالي في صفقة انتقال حر بعد انتهاء تعاقده مع مانشستر سيتي.

وقال دي بروين في المؤتمر الصحفي: "ارتداء القميص رقم 10؟ تفاجأت في البداية لأنني أعرف أن الرقم محجوب، لكن بطريقة أخرى هو شرف، وهو شرف من النادي والفريق لمنحي تلك المسؤولية".

أخبار متعلقة:
تقارير: نابولي يتجاهل نونيز من أجل لورينزو لوكا.. والهلال يتابع سكاي: لانج يخضع للكشف الطبي تمهيدا للانضمام لـ نابولي رومانو: أوسيمين يغيب عن انطلاق معسكر نابولي للمرض يربح 4 أضعاف ما تكلفه؟ سكاي: نابولي يتوصل لاتفاق مع بولونيا لضم بيوكيما

وأضاف "لا أعتقد أن الأرقام تضع مزيدا من الضغط، هو يأتي من اللعب لفريق كبير مثل نابولي فريق يريد الفوز، ولا أؤمن أن الرقم أو أي شيء آخر يزيد من الضغوط".

وواصل "مارادونا هو مارادونا واحد من أساطير اللعبة، وأنا فخور وممتن لكنني سأحاول تقديم أفضل ما لدي وآمل أن أسعد الفريق والمدينة والجماهير وأقدم أداءً جيدا هنا".

وقرر نابولي في 2004 حجب القميص رقم 10 تكريما لأسطورة النادي الذي توج معه بلقب الدوري مرتين ولقب كأس الاتحاد الأوروبي 1988، ولكن بعد 21 عاما يعود الرقم من جديد.

وعن سبب انضمامه لنابولي قال: "المنافسة، ومن اللطيف التواجد في مكان رائع، هم أبطال الموسم الماضي وأظهروا الكثير من الجودة".

وأكمل "أشعر بأنه لا زال لدي الحافز وبعض الجودة للعب في هذا المستوى، نابولي اختيار رائع جدا والأجواء المناخية مختلفة تماما عن إنجلترا".

وتابع "سبب قدومي لهنا هو اللعب في أعلى مستوى، وأعتقد أن قدوم المدير الرياضي لإنجلترا لعرض مشروع النادي جعلني متحمسا، وتابعت كل شيء ورأيت أنه سيكون أفضل مكان لأتواجد فيه".

وأوضح "عندما رأيت المشروع بالكامل بعيني وحقيقة أنني سألعب في إيطالي بمستوى عالي جعلني متشوقا، هم يريدون الاستثمار والتقدم ونحن بالفعل الأبطال لكن قائمة الفريق تتطور، وتم التعاقد مع 4-5 لاعبين ونبني فريقا للمستقبل".

وأردف "في الحقيقة لم أعد صغيرا لكن لا زال لدي شيئا لأقدمه، آمل أن أساعد الفريق وسأتعلم منهم أيضا، طريقة اللعب الجديدة والأسلوب الجديدة والمسابقة الجديدة".

وأتم "طالما لا زلت ألعب، وأريد إخراج أفضل ما لدي وفي اليوم الذي سأشعر فيه بعد قدرتي على فعل ذلك سأتخذ قرارا آخر، لكن الآن أنا في الـ 34 من عمري، ولا زلت أشعر بأنني في مستوى جيد ولدي من أود إثباته".

وأعلن نابولي التعاقد مع اللاعب البلجيكي كيفين دي بروين، قادمًا من مانشستر سيتي الإنجليزي بعد نهاية عقده مع الفريق.

ويمتد عقد دي بروين مع نابولي حتى صيف 2028، وسوف يحصل اللاعب على 27 مليون يورو.

وحقق دي بروين مع مانشستر سيتي الدوري الإنجليزي الممتاز (6 مرات)، كأس الاتحاد الإنجليزي (مرتين)، كأس الرابطة (5 مرات)، دوري أبطال أوروبا (مرة واحدة)، كأس العالم للأندية (مرة واحدة)، كأس السوبر الأوروبي (مرة واحدة)، ودرع الاتحاد الإنجليزي (3 مرات).

وشارك دي بروين خلال موسمه الأخير مع مانشستر سيتي في 40 مباراة، وتمكن من تسجيل 6 أهداف وصناعة 8 آخرين.

كيفين دي بروين نابولي الدوري الإيطالي
نرشح لكم
تقرير: الساعات الأخيرة.. إيكيتيكي على أعتاب ليفربول سابقة تاريخية.. برشلونة يطارد رودريجو نجم ريال مدريد ظهور كونيا الأول.. مانشستر يونايتد يتعادل مع ليدز دون أهداف وديا رومانو: روما يتفق مع برايتون على استعارة فيرجسون يواصل التسجيل.. نانت يخسر من جانجو وديا بمشاركة مصطفى محمد الصفقة الخامسة.. بولونيا يضم فيدريكو بيرنارديسكي تقرير: مارسيليا يتوصل لاتفاق لضم أوباميانج مجددا رقم جديد لـ دي بروين مع نابولي
أخر الأخبار
تقرير: الساعات الأخيرة.. إيكيتيكي على أعتاب ليفربول 15 دقيقة | الدوري الإنجليزي
سابقة تاريخية.. برشلونة يطارد رودريجو نجم ريال مدريد 19 دقيقة | الدوري الإسباني
بقميص بيبيتو.. رومارينيو يعود لـ الدوري البرازيلي بعد رحلة خليجية استمرت 11 عاما 25 دقيقة | أمريكا
ظهور كونيا الأول.. مانشستر يونايتد يتعادل مع ليدز دون أهداف وديا 26 دقيقة | الكرة الأوروبية
تياجو سيلفا يحدد موعد اعتزاله 37 دقيقة | أمريكا
رومانو: روما يتفق مع برايتون على استعارة فيرجسون 49 دقيقة | ميركاتو
الرياضية: هداف الدوري الإيطالي يجتاز الكشف الطبي للقادسية السعودي 53 دقيقة | ميركاتو
خبر في الجول - شرط لضم إمام ومروان لمعسكر منتخب مصر في سبتمبر ساعة | منتخب مصر
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 80 مليون لثنائي الأبيض وطلب مرفوض.. كواليس جلسة مفاوضات الزمالك وبيراميدز 2 وسيط كولومبوس لـ في الجول: من الصعب أن يلعب وسام مع الأهلي مجددا.. والنادي لم يحترمنا 3 خبر في الجول – وسام أبو علي يسلم جواز سفره لـ الأهلي.. بعد اجتماع مع نادي كولومبوس الأمريكي 4 الصفقة السابعة.. الأهلي يضم ياسين مرعي
/articles/509566/مؤتمر-دي-بروين-عن-ارتداء-القميص-10-مع-نابولي-وسبب-انتقاله-لبطل-إيطاليا