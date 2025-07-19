مؤتمر دي بروين عن ارتداء القميص 10 مع نابولي.. وسبب انتقاله لبطل إيطاليا

كشف كيفين دي بروين لاعب نابولي الجديد عن شعوره بالضغوط لارتداء القميص رقم 10 في الموسم المقبل مع بطل إيطاليا.

وانضم دي بروين لصفوف نابولي بطل الدوري الإيطالي في صفقة انتقال حر بعد انتهاء تعاقده مع مانشستر سيتي.

وقال دي بروين في المؤتمر الصحفي: "ارتداء القميص رقم 10؟ تفاجأت في البداية لأنني أعرف أن الرقم محجوب، لكن بطريقة أخرى هو شرف، وهو شرف من النادي والفريق لمنحي تلك المسؤولية".

وأضاف "لا أعتقد أن الأرقام تضع مزيدا من الضغط، هو يأتي من اللعب لفريق كبير مثل نابولي فريق يريد الفوز، ولا أؤمن أن الرقم أو أي شيء آخر يزيد من الضغوط".

وواصل "مارادونا هو مارادونا واحد من أساطير اللعبة، وأنا فخور وممتن لكنني سأحاول تقديم أفضل ما لدي وآمل أن أسعد الفريق والمدينة والجماهير وأقدم أداءً جيدا هنا".

وقرر نابولي في 2004 حجب القميص رقم 10 تكريما لأسطورة النادي الذي توج معه بلقب الدوري مرتين ولقب كأس الاتحاد الأوروبي 1988، ولكن بعد 21 عاما يعود الرقم من جديد.

وعن سبب انضمامه لنابولي قال: "المنافسة، ومن اللطيف التواجد في مكان رائع، هم أبطال الموسم الماضي وأظهروا الكثير من الجودة".

وأكمل "أشعر بأنه لا زال لدي الحافز وبعض الجودة للعب في هذا المستوى، نابولي اختيار رائع جدا والأجواء المناخية مختلفة تماما عن إنجلترا".

وتابع "سبب قدومي لهنا هو اللعب في أعلى مستوى، وأعتقد أن قدوم المدير الرياضي لإنجلترا لعرض مشروع النادي جعلني متحمسا، وتابعت كل شيء ورأيت أنه سيكون أفضل مكان لأتواجد فيه".

وأوضح "عندما رأيت المشروع بالكامل بعيني وحقيقة أنني سألعب في إيطالي بمستوى عالي جعلني متشوقا، هم يريدون الاستثمار والتقدم ونحن بالفعل الأبطال لكن قائمة الفريق تتطور، وتم التعاقد مع 4-5 لاعبين ونبني فريقا للمستقبل".

وأردف "في الحقيقة لم أعد صغيرا لكن لا زال لدي شيئا لأقدمه، آمل أن أساعد الفريق وسأتعلم منهم أيضا، طريقة اللعب الجديدة والأسلوب الجديدة والمسابقة الجديدة".

وأتم "طالما لا زلت ألعب، وأريد إخراج أفضل ما لدي وفي اليوم الذي سأشعر فيه بعد قدرتي على فعل ذلك سأتخذ قرارا آخر، لكن الآن أنا في الـ 34 من عمري، ولا زلت أشعر بأنني في مستوى جيد ولدي من أود إثباته".

وأعلن نابولي التعاقد مع اللاعب البلجيكي كيفين دي بروين، قادمًا من مانشستر سيتي الإنجليزي بعد نهاية عقده مع الفريق.

ويمتد عقد دي بروين مع نابولي حتى صيف 2028، وسوف يحصل اللاعب على 27 مليون يورو.

وحقق دي بروين مع مانشستر سيتي الدوري الإنجليزي الممتاز (6 مرات)، كأس الاتحاد الإنجليزي (مرتين)، كأس الرابطة (5 مرات)، دوري أبطال أوروبا (مرة واحدة)، كأس العالم للأندية (مرة واحدة)، كأس السوبر الأوروبي (مرة واحدة)، ودرع الاتحاد الإنجليزي (3 مرات).

وشارك دي بروين خلال موسمه الأخير مع مانشستر سيتي في 40 مباراة، وتمكن من تسجيل 6 أهداف وصناعة 8 آخرين.