النني: عازمون على تحقيق أهداف الجزيرة في الموسم الجديد

السبت، 19 يوليه 2025 - 16:44

كتب : FilGoal

محمد النني - الجزيرة - دبا الحصن

يثق محمد النني لاعب الجزيرة في قدرة فريقه على تحقيق أهدافه بالموسم الجديد والمنافسة على جميع البطولات.

ويستعد النني لخوض الموسم الثاني له مع نادي الجزيرة قادما من أرسنال.

وقال النني في تصريحات نقلتها صحيفة البيان الإماراتية: "عازمون على تحقيق إنجازات كبيرة في الموسم الجديد، تُسعد جماهير النادي. اللاعبون يبذلون جهداً كبيراً خلال فترة التحضيرات الحالية بمعسكر إسبانيا"

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وتابع " كل فرد في البعثة يبذل قصارى جهده ليكون في كامل الجاهزية، ويقدم المستوى الذي يرضي التطلعات، ويحقق الطموحات".

وشدد "الفريق يقوم بأكثر مما يستطيع في المعسكر، وكل فرد يبذل جهداً مضاعفاً".

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وأتم "للأمانة، الجهاز الفني بقيادة المدرب الحسين عموتة غير مقصر في عمله، وكذلك الإدارة التي وفرت كل الاحتياجات، هناك اهتمام من الجميع، يعكس رغبة النادي في تحقيق أهدافه".

ويخوض نادي الجزيرة معسكرا إعداديا في إسبانيا حتى 4 أغسطس المقبل.

يذكر أن نادي الجزيرة قريب من التعاقد مع إبراهيم عادل لاعب بيراميدز خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وحسبما علم FilGoal.com يفصلنا فقط الإعلان الرسمي عن انتقال لاعب بيراميدز لصفوف الفريق المُلقب بـ "فخر أبو ظبي".

وغاب الدولي المصري عن قائمة بيراميدز المسافرة إلى تركيا لخوض المعسكر التحضيري للموسم الجديد.

وتلقي بيراميدز عرضا رسميا من الجزيرة الإماراتي لضم إبراهيم عادل بمقابل يتجاوز 3 ملايين دولار، إلا أن النادي المصري رفض وطلب زيادة المقابل المادي.

ومع رغبة المدير الفني للجزيرة الحسين عموتة في انضمام إبراهيم عادل للفريق، توصل الطرفان بعقد ينص على انضمام اللاعب بعقد لمدة 5 مواسم مقابل 5 ملايين دولار.

كما حصل اللاعب على وعد شفهي بالموافقة على خوض تجربة الاحتراف في أوروبا حال وصول عرض مناسب.

محمد النني الجزيرة الإماراتي إبراهيم عادل
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