النني: عازمون على تحقيق أهداف الجزيرة في الموسم الجديد

يثق محمد النني لاعب الجزيرة في قدرة فريقه على تحقيق أهدافه بالموسم الجديد والمنافسة على جميع البطولات.

ويستعد النني لخوض الموسم الثاني له مع نادي الجزيرة قادما من أرسنال.

وقال النني في تصريحات نقلتها صحيفة البيان الإماراتية: "عازمون على تحقيق إنجازات كبيرة في الموسم الجديد، تُسعد جماهير النادي. اللاعبون يبذلون جهداً كبيراً خلال فترة التحضيرات الحالية بمعسكر إسبانيا"

وتابع " كل فرد في البعثة يبذل قصارى جهده ليكون في كامل الجاهزية، ويقدم المستوى الذي يرضي التطلعات، ويحقق الطموحات".

وشدد "الفريق يقوم بأكثر مما يستطيع في المعسكر، وكل فرد يبذل جهداً مضاعفاً".

وأتم "للأمانة، الجهاز الفني بقيادة المدرب الحسين عموتة غير مقصر في عمله، وكذلك الإدارة التي وفرت كل الاحتياجات، هناك اهتمام من الجميع، يعكس رغبة النادي في تحقيق أهدافه".

ويخوض نادي الجزيرة معسكرا إعداديا في إسبانيا حتى 4 أغسطس المقبل.

يذكر أن نادي الجزيرة قريب من التعاقد مع إبراهيم عادل لاعب بيراميدز خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وحسبما علم FilGoal.com يفصلنا فقط الإعلان الرسمي عن انتقال لاعب بيراميدز لصفوف الفريق المُلقب بـ "فخر أبو ظبي".

وغاب الدولي المصري عن قائمة بيراميدز المسافرة إلى تركيا لخوض المعسكر التحضيري للموسم الجديد.