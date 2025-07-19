خبر في الجول - حرس الحدود يضم مهاب ياسر لاعب الزمالك
السبت، 19 يوليه 2025 - 16:12
كتب : عمرو نبيل
أتم حرس الحدود اتفاقه مع الزمالك لضم لاعبه مهاب ياسر.
مهاب ياسر
النادي : الزمالك
وعلم FilGoal.com أن اللاعب سينتقل إلى حرس الحدود في صفقة بيع نهائي مقابل تنازله عن مستحقاته مع حصول الزمالك على 20% من نسبة البيع المستقبلي.
وتلقى مهاب ياسر 3 عروض خلال انتقالات يناير الماضي من أندية المصري، والبنك الأهلي، والاتحاد السكندري.
وكان مهاب ياسر البالغ من العمر 28 عاما انضم للزمالك في يناير 2024 قادما من الداخلية.
ومع الزمالك شارك في 8 مباريات بمختلف البطولات، منها 3 مباريات فقط بشكل أساسي.
وينطلق دوري الموسم الجديد يوم 10 أغسطس المقبل، بمشاركة 21 فريقا.
واحتل حرس الحدود المركز التاسع في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 24 نقطة.
ويقود عبد الحميد بسيوني تدريب حرس الحدود خلال الموسم المقبل.
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