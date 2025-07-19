الأهلي يعلن رحيل أمير توفيق عن شركة كرة القدم

أعلنت شركة كرة القدم بالنادي الأهلي قبول اعتذار أمير توفيق عن عدم الاستمرار في منصبه.

وتولى أمير توفيق منصب المدير التنفيذي لشركة الأهلي لكرة القدم خلال الفترة الماضية.

وقال الأهلي عبر موقعه الرسمي: "وافقت شركة النادي الأهلي لكرة القدم على الاعتذار الذي تقدم به أمير توفيق، المدير التنفيذي للشركة، عن عدم الاستمرار في مهمته. وذلك نظرًا لارتباطه بالسفر والعمل خارج البلاد"

"ووجهت الشركة إليه الشكر عن الفترة التي تولى فيها المسئولية، وبذل خلالها أقصى ما لديه، وكان نموذجًا رائعًا في أداء المهام المكلف بها. فضلًا عن عطائه اللا محدود وارتباطه الوثيق بالأهلي، وإعلاء مصلحة النادي في كل وقت"

"وأكدت الشركة على تقديرها لكل ما قدمه المدير التنفيذي من إنجازه للعديد من الملفات المهمة".

فيما وجه أمير توفيق الشكر لمجلس إدارة الشركة والنادي، مشيرًا إلى اعتزازه بالعمل في منظومة الأهلي على مدار سنوات طويلة.

وتولى أمير توفيق منصب مدير العاقدات في وقت سابق، قبل أن ينتقل لمهمة المدير التنفيذي لشركة الأهلي لكرة القدم.

يذكر أن امير توفيق كان لاعبا في أندية: الأهلي والمصرية للاتصالات ووادي دجلة قبل التوجه للعمل في التسويق الرياضي.