خبر في الجول - حرس الحدود يتمم اتفاقه لضم محمد بيومي في صفقة انتقال حر

السبت، 19 يوليه 2025 - 15:00

كتب : عمرو نبيل

محمد بيومي - الإسماعيلي

أتم حرس الحدود اتفاقه مع محمد بيومي لاعب الإسماعيلي السابق لضمه في صفقة انتقال حر.

محمد بيومي محمد

النادي : الإسماعيلي

حرس الحدود

وعلم FilGoal.com أن اللاعب اقترب من التوقيع مع حرس الحدود على عقد لمدة موسمين.

وانتهى تعاقد بيومي مع الإسماعيلي بنهاية الموسم الماضي.

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وكان اللاعب قد اتفق مع البنك الأهلي على الانضمام للفريق ولكن الصفقة لم تكتم لتتحول وجهته إلى حرس الحدود.

وشارك لاعب الوسط في 17 مباراة رفقة الدراويش في الموسم المنقضي ولم يسجل أو يصنع أي هدف.

من هو محمد بيومي؟

"مشاركة محمد بيومي من أهم المكاسب التي حققها الإسماعيلي، سيكون له مستقبل مع الفريق الأول". كان ذلك قبل 4 سنوات.

وصدق صبري المنياوي مدرب الإسماعيلي آنذاك، حين أتاح الفرصة للاعب القادم من الناشئين في مايو 2019 بعمر 19 عاما، للمرة الأولى أمام الإنتاج الحربي في مباراة انتهت بالتعادل.

بيومي لم يكن واحدا من الناشئين الذين يحصلون على فرصة أو اثنتين ثم يعودون لفرق الشباب، قبل أن يضطروا للبحث عن الفرصة الحقيقية في فريق آخر، بل ثبت أقدامه في الفريق الأول منذ ذلك الوقت وحتى اليوم.

بدأها بـ 3 مباريات في أواخر 2018-2019، أصبحت 18 مباراة في الموسم التالي مباشرة 2019-2020، واستمر في فرض نفسه بفضل قدرته على للعب في وسط الملعب وفي مركز الظهير أيضا.

بيومي كان الطرف الثاني في المشادة الغريبة التي جمعت بينه وبين زميله عصام صبحي، في مباراة الداخلية بالجولة قبل الأخيرة من الموسم الماضي، والتي حسم بها الإسماعيلي بقاءه في الدوري الممتاز عقب الفوز بهدف دون رد.

محمد بيومي حرس الحدود
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