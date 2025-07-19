خبر في الجول - حرس الحدود يتمم اتفاقه لضم محمد بيومي في صفقة انتقال حر
السبت، 19 يوليه 2025 - 15:00
كتب : عمرو نبيل
أتم حرس الحدود اتفاقه مع محمد بيومي لاعب الإسماعيلي السابق لضمه في صفقة انتقال حر.
محمد بيومي محمد
النادي : الإسماعيلي
وعلم FilGoal.com أن اللاعب اقترب من التوقيع مع حرس الحدود على عقد لمدة موسمين.
وانتهى تعاقد بيومي مع الإسماعيلي بنهاية الموسم الماضي.
وكان اللاعب قد اتفق مع البنك الأهلي على الانضمام للفريق ولكن الصفقة لم تكتم لتتحول وجهته إلى حرس الحدود.
وشارك لاعب الوسط في 17 مباراة رفقة الدراويش في الموسم المنقضي ولم يسجل أو يصنع أي هدف.
من هو محمد بيومي؟
نرشح لكم
خبر في الجول - حرس الحدود يضم مهاب ياسر لاعب الزمالك مصدر من اتحاد الكرة يكشف لـ في الجول حقيقة إلغاء بند اعتبار الفلسطيني كلاعب محلي وسيط كولومبوس كرو لـ في الجول: هناك تطورات في المفاوضات مع الأهلي حول وسام أبو علي الأهلي يعلن رحيل أمير توفيق عن شركة كرة القدم خبر في الجول - خلاف حول تجديد العقد وراء غياب محمود جاد عن معسكر المصري في تونس خبر في الجول - سموحة يقترب من ضم اللمبي خبر في الجول - جلسة بين جون إدوارد ومسؤولي زد لحسم انتقال محمد إسماعيل للزمالك في الجول يكشف الموعد الأقرب لقرعة الموسم الجديد من الدوري