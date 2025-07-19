خبر في الجول - خلاف حول تجديد العقد وراء غياب محمود جاد عن معسكر المصري في تونس

يغيب محمود جاد عن معسكر المصري في دولة تونس استعدادا للموسم الجديد.

محمود جاد النادي : المصري المصري

وعلم FilGoal.com أن سبب غياب جاد عن المعسكر يعود إلى خلاف حول مفاوضات تجديد عقده.

وينتهي عقد جاد مع المصري بنهاية الموسم المقبل.

وانضم جاد إلى المصري قادما من إنبي في 2023.

صاحب الـ 26 عاما شارك في 30 مباراة بقميص المصري خلال الموسم الماضي وتمكن من الحفاظ على نظافة شباكه في 18 مباراة واستقبل 25 هدفا.

ويلتقي المصري خلال معسكر تونس الصفاقسي يوم 20 يوليو، والنجم الساحلي يوم 23 يوليو، والترجي التونسي يوم 27 يوليو.

وتعود البعثة إلى مصر يوم 1 أغسطس المقبل.

ويقود التونسي نبيل الكوكي تدريب المصري خلال الموسم الجديد.

وكان المصري قد أنهى الموسم الماضي في المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري المصري، ليتأهل لكأس الكونفدرالية الإفريقية للمرة الثانية على التوالي.

وأنهى المصري مشاركته في الكونفدرالية بالموسم الماضي بعدما خرج أمام سيمبا في ربع النهائي.