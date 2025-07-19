النادي ملتزم بقاعدته.. ماركا: كورتوا وقع عقد تجديد عقده مع ريال مدريد لمدة موسم

كشفت صحية ماركا عن قيام تيبو كورتوا بتوقيع عقد جديد مع ريال مدريد.

تيبو كورتوا النادي : ريال مدريد ريال مدريد

الحارس البلجيكي وقع على عقد لمدة موسم إضافي وفقا للصحيفة الإسبانية.

وينتهي عقد كورتوا الحالي مع ريال مدريد بنهاية الموسم المقبل ولكنه مدد لموسم إضافي.

واتلزمت إدارة ريال مدريد بالقانون الذي تسير عليه بالتجديد لمدة موسم واحد فقط لأي لاعب يتخطى سن الـ 32 ثم النظر في مستواه قبل التجديد مرة أخرى.

ويملك ريال مدريد حاليا تيبو كورتوا وأندري لونين الذي يمتد عقده حتى 2030.

كورتوا صاحب الـ 33 عاما انضم لريال مدريد في 2018 قادما من تشيلسي.

وتوج الحارس البلجيكي بـ 14 لقبا منذ الانضمام لريال مدريد.

وشارك كورتوا خلال الموسم الماضي في 53 مباراة بقميص ريال مدريد وتمكن من الحفاظ على نظافة شباكه في 17 مباراة واستقبل 63 هدفا.

ويعد كورتوا أحد أهم لاعبي ريال مدريد منذ عدة سنوات وأسهم في تتويج الفريق بعدة بطولات.