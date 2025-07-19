خبر في الجول - سموحة يقترب من ضم اللمبي

اقترب نادي سموحة من حسم صفقة التعاقد مع عبد الرحمن رزق "اللمبي" لاعب الإنتاج الحربي.

ويواصل سموحة محاولات تعزيز صفوفه تحضيرا لمنافسات الموسم المقبل.

وحسبما علم FilGoal.com فإن سموحة بات قريبا من التوصل إلى اتفاق مع نادي الإنتاج الحربي للتعاقد مع عبد الرحمن رزق الشهير باللمبي.

وظهر اللمبي بشكل جيد مع الإنتاج الحربي بالموسم المنصرم وقاده للصعود لدوري المحترفين.

كما اقترب نادي سموحة من ضم بابي بادجي مهاجم المصري.

وحسبما علم FilGoal.com فإن التعاقد مع الفريق السكندري سيكون لمدة موسمين.

وكشف مصدر من سموحة في وقت سابق صفقات الفريق لـ FilGoal.com والتي جاءت كالتالي:

سمير فكري من المصري

خالد الغندور من المصري

عماد فتحي من طلائع الجيش

محمد رجب من كهرباء الإسماعيلية

أحمد ميهوب إعارة من بيراميدز

أحمد فوزي إعارة من بيراميدز

ويتولى أحمد عبد العزيز تدريب الفريق سموحة بشكل دائم بعد توليه المهمة بشكل مؤقت في الفترة الأخيرة من الموسم الماضي خلفا لأحمد سامي الذي رحل وتولى تدريب الاتحاد.

وسيكون سموحة هو الفريق الأول الذي يتولى عبد العزيز تدريبه كمدير فني دائم خلال مسيرته.

وأنهى سموحة الدوري المصري الممتاز في المركز السابع في مجموعة تفادي الهبوط.