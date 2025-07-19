خبر في الجول - جلسة بين جون إدوارد ومسؤولي زد لحسم انتقال محمد إسماعيل للزمالك

السبت، 19 يوليه 2025 - 12:29

كتب : عمرو نبيل

محمد إسماعيل - زد

يعقد جون إدوارد المدير الرياضي لنادي الزمالك جلسة اليوم السبت مع مسؤولي زد لحسم صفقة انتقال محمد إسماعيل.

ويسعى الزمالك للتعاقد مع محمد إسماعيل مدافع زد خلال هذا الصيف.

وحسبما علم FilGoal.com فإن هناك جلسة منتظرة اليوم السبت بين جون إدوارد المدير الرياضي للزمالك ومسؤولي زد لحسم صفقة محمد إسماعيل.

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محمد إسماعيل كان قريبا من الانتقال إلى الزمالك في صفقة تبادلية، ينتقل بموجبها أحمد حسام مدافع الزمالك إلى زد، لكن ذلك قبل إصابة أحمد حسام بقطع في الرباط الصليبي للركبة خلال ودية أورانج ويحاول الزمالك حاليا حسم الصفقة باتفاق جديد.

المدافع صاحب الـ 26 عاما انضم لزد قادما من إنبي في بداية الموسم قبل الماضي.

وشارك إسماعيل في 48 مباراة بقميص زد وسجل هدفا واحدا.

وتعاقد الزمالك مع أربعة لاعبين رسميا حتى الآن، هم المهدي سليمان حارس الاتحاد السكندري، وشيكو بانزا جناح إشتريلا أمادورا، وثنائي فاركو أحمد شريف، وعمرو ناصر في الهجوم.

من جهة أخرى، اقترب الزمالك من ضم أحمد ربيع لاعب وسط البنك الأهلي مقابل انتقال مصطفى شلبي، وسيد عبد الله لاعبي الفريق إلى البنك الأهلي، بجانب الاقتراب من ضم أدم كايد الجناح الفلسطيني بعد التوصل لاتفاق نهائي معه ومع ناديه بانتظار اجتيازه للكشف الطبي وإعلان الصفقة.

الزمالك محمد إسماعيل زد
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