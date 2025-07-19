تقرير: أوباميانج يفضل العودة لـ مارسيليا على البقاء بالدوري السعودي

يفضل المهاجم الجابوني بيير إيمريك أوباميانج العودة لنادي مارسيليا الفرنسي على البقاء بالدوري السعودي بعد نهاية تجربته مع القادسية.

وفسخ أوباميانج عقده مع القادسية بالتراضي بين الطرفين.

وبحسب صحيفة الشرق الأوسط السعودية، فإن أوباميانج يفضل الانتقال إلى مارسيليا الفرنسي على البقاء في الدوري السعودي.

وأوضحت الصحيفة ذاتها أن المهاجم الجابوني فضل عرض مارسيليا على الانضمام لنادي الاتفاق الذي قدم عرضا ماليا أعلى بعد نهاية تجربته مع القادسية.

ورغم المستويات الجيدة التي قدمها اوباميانج مع القادسية إلا أن الفريق السعودي يرغب في التعاقد مع مهاجم أصغر سنا.

وانضم اللاعب البالغ من العمر 36 عاما إلى القادسية في صيف 2024 قادما من مارسيليا مقابل 9 ملايين يورو.

وتألق أوباميانج بشدة مع القادسية في الموسم المنقضي بالدوري السعودي.

وخاض أوباميانج 36 مباراة مع القادسية وسجل 21 هدفا وصنع 3 آخرين.