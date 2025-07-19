المصري يواجه الترجي والصفاقسي والنجم الساحلي استعدادا للموسم الجديد

السبت، 19 يوليه 2025 - 11:04

كتب : FilGoal

تدريبات فريق المصري

أعلن النادي المصري جدول مبارياته الودية خلال معسكره في تونس استعدادا للموسم الجديد.

وتوجهت بعثة المصري إلى مطار القاهرة من أجل السفر إلى تونس لخوض معسكره الإعدادي.

ويلتقي المصري خلال المسكر مع الصفاقسي يوم 20 يوليو وضد النجم الساحلي يوم 23 يوليو وضد الترجي التونسي يوم 27 يوليو.

أخبار متعلقة:
مدير فني مصري في الدوري الغاني بمشاركة 17 فريقا.. إجراء قرعة الدوري المصري سيدات 2025-2026 الاتحاد الفلسطيني يصدر بيانا بشأن وسام أبو علي.. وطلب من الاتحاد المصري والأهلي حكمان مصريان في أمم إفريقيا للمحليين

وتعود البعثة إلى مصر يوم 1 أغسطس المقبل.

ويقود التونسي نبيل الكوكي تدريب المصري خلال الموسم الجديد.

وكان المصري قد أنهى الموسم الماضي في المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري المصري ليتأهل لكأس الكونفدرالية الإفريقية للمرة الثانية على التوالي.

وأنهى المصري مشاركته في الكونفدرالية بالموسم الماضي بعدما خرج من سيمبا في ربع النهائي.

المصري
نرشح لكم
في الجول يكشف الموعد الأقرب لقرعة الموسم الجديد من الدوري الزمالك يغرم فتوح مليون جنيه ويحيله للتحقيق مجاهد: الاتحاد الفلسطيني حذف بيانه بشأن وسام.. والرجوب يؤكد تقديره لـ الأهلي وجماهيره الزمالك يوضح حقيقة انقطاع فتوح عن معسكر الفريق بيان - الإسماعيلي يرد على "معلومات مغلوطة" بشأن إيقاف القيد ياسين مرعي.. تحد أمام ريبيرو وإحصائيات كبيرة ولكن غيط: الإسماعيلي مهدد بخصم 9 نقاط من رصيده ثم الهبوط.. ويحتاج لـ 1.8 مليون دولار هشام نصر: ملعب الزمالك الجديد سيتسع لـ 10 آلاف متفرج.. وهذه هي الأسباب
أخر الأخبار
فوت ميركاتو: إيزاك منفتح على الانتقال للهلال السعودي 43 دقيقة | سعودي في الجول
النادي ملتزم بقاعدته.. ماركا: كورتوا وقع عقد تجديد عقده مع ريال مدريد لمدة موسم 50 دقيقة | الدوري الإسباني
خبر في الجول - سموحة يقترب من ضم اللمبي ساعة | الدوري المصري
خبر في الجول - جلسة بين جون إدوارد ومسؤولي زد لحسم انتقال محمد إسماعيل للزمالك ساعة | الدوري المصري
تقرير: أوباميانج يفضل العودة لـ مارسيليا على البقاء بالدوري السعودي 2 ساعة | سعودي في الجول
في الجول يكشف الموعد الأقرب لقرعة الموسم الجديد من الدوري 2 ساعة | الكرة المصرية
المصري يواجه الترجي والصفاقسي والنجم الساحلي استعدادا للموسم الجديد 2 ساعة | الكرة المصرية
الزمالك يغرم فتوح مليون جنيه ويحيله للتحقيق 3 ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 80 مليون لثنائي الأبيض وطلب مرفوض.. كواليس جلسة مفاوضات الزمالك وبيراميدز 2 وسيط كولومبوس لـ في الجول: من الصعب أن يلعب وسام مع الأهلي مجددا.. والنادي لم يحترمنا 3 خبر في الجول – وسام أبو علي يسلم جواز سفره لـ الأهلي.. بعد اجتماع مع نادي كولومبوس الأمريكي 4 الصفقة السابعة.. الأهلي يضم ياسين مرعي
/articles/509546/المصري-يواجه-الترجي-والصفاقسي-والنجم-الساحلي-استعدادا-للموسم-الجديد