المصري يواجه الترجي والصفاقسي والنجم الساحلي استعدادا للموسم الجديد

أعلن النادي المصري جدول مبارياته الودية خلال معسكره في تونس استعدادا للموسم الجديد.

وتوجهت بعثة المصري إلى مطار القاهرة من أجل السفر إلى تونس لخوض معسكره الإعدادي.

ويلتقي المصري خلال المسكر مع الصفاقسي يوم 20 يوليو وضد النجم الساحلي يوم 23 يوليو وضد الترجي التونسي يوم 27 يوليو.

وتعود البعثة إلى مصر يوم 1 أغسطس المقبل.

ويقود التونسي نبيل الكوكي تدريب المصري خلال الموسم الجديد.

وكان المصري قد أنهى الموسم الماضي في المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري المصري ليتأهل لكأس الكونفدرالية الإفريقية للمرة الثانية على التوالي.

وأنهى المصري مشاركته في الكونفدرالية بالموسم الماضي بعدما خرج من سيمبا في ربع النهائي.